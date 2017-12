I venti articoli più letti del 2017 su Key4biz

Dal DVBT2 al Bitcoin, passando per 18app, Cloud, Netflix, Blockchain, Iliad e il nuovo regolamento Ue sulla Data Protection. Ecco gli articoli più cliccati del 2017.

I venti articoli più letti del 2017. I temi più caldi che hanno attirato l’attenzione dei lettori sono stati il passaggio al 5G e il futuro del digitale terrestre, con la riorganizzazione dello spettro radio per i broadcaster. La PA digitale con particolare attenzione a 18app la killer application (un po’ isolata) basata su SPID; e ancora le sanzioni del Garante Privacy per il data breach, il bitcoin, il futuro del WiFi e del Cloud, Netflix, il nuovo regolamento Ue sulla Data Protection, il primo robot al mondo ad ottenere la cittadinanza e la minaccia di Iliad, quarto incomodo low cost in arrivo nell’arena del mobile ad accendere il duello fra Tim e Open Fiber nella corsa dell’Italia alla banda ultralarga, la fatturazione a 28 giorni. Buona lettura.

Confermato il bonus cultura anche quest’anno, ma non è ancora spendibile per i neo-maggiorenni. Due i dubbi: la musica è acquistabile solo dai nati nel ’99? E i soldi non spesi entro l’anno restano ad Amazon e agli altri esercenti o tornano allo Stato?

Nel Ddl relativo al Bilancio 2018, il Governo conferma il bonus cultura per chi compie 18 anni nel 2018: a disposizione, attraverso la piattaforma 18App, 500 euro da spendere per l’acquisto di biglietti del teatro o del cinema, l’acquisto di libri e musica registrata, e per l’ingresso ai musei.

Il nuovo standard del digitale terrestre entrerà in vigore il primo luglio 2022, per allora broadcaster e cittadini dovranno adeguare rispettivamente impianti e Tv. In Manovra 100 milioni di incentivi per l’acquisto del decoder.

Le tappe di avvicinamento al nuovo digitale terrestre e la roadmap del passaggio al nuovo standard televisivo e al nuovo standard mobile.

L’Arabia Saudita è il primo paese al mondo a concedere la cittadinanza onoraria ad un robot. Una mossa simbolica per sponsorizzare NEOM, un mega progetto futuristico da 500 miliardi di dollari.

Vodafone Italia taglia la testa alle polemiche sulla fatturazione a 28 giorni e per bocca dell’amministratore delegato Aldo Bisio annuncia il rapido ritorno al vecchio regime a 30 giorni.

Il Garante Privacy ha ordinato a Wind Tre di informare tutte le oltre 5mila potenziali vittime di furto dati personali del data breach che ha colpito l’azienda.

L’associazione dei telespettatori e dei cittadini mediali (Aiart) tramite il suo presidente Massimiliano Padula critica aspramente lo spot dell’azienda e afferma che farà una comunicazione all’Istituto di auto-disciplina pubblicitaria, all’Agcom e alla stessa Rai.

Energia, industria 4.0, economia blu, smart communities, mobilità sostenibile, aerospazio, tecnologie per gli ambienti di vita, sono alcune delle 12 aree interessate dall’iniziativa del Ministero dell’Istruzione. Valeria Fedeli: “Incentivare la collaborazione pubblico-privato e rilanciare il sistema nazionale”.

Sono partiti i futures alla borsa di Chicago. È bitcoin mania. Ma il vero affare è con la blockchain, la tecnologia a monte alla criptovaluta. Non a caso le principali banche sono al lavoro per definire uno standard per il suo utilizzo: riduce i costi d’intermediazione. La sperimentano anche le principali Borse.

Quattro nuovi profili per la nuova offerta mobile di Fastweb che dice basta agli extra costi e punta sulla convergenza con il fisso. L’ad Alberto Calcagno: ‘Basta ai costi nascosti delle offerte all inclusive, che arrivano a costare quasi il doppio’.

Il gruppo ‘21st Century Fox/Sky Italia’ mantiene la quota maggiore dei ricavi del settore (32%) e si conferma il primo operatore (77%) nel mercato della PayTv. Sky TG24 l’All news più seguita. I dati sono stati comunicati dal presidente dell’Agcom durante la Relazione annuale al Parlamento.

In un futuro non lontano potremmo assistere alla lenta scomparsa del Wi-Fi dalla nostra vita quotidiana, ma forse non ce ne accorgeremo.

Il piano strategico 2017-2019 del Gruppo TIM comprende già i costi per combattere l’ingresso di nuovi entranti sui segmenti del mobile e del fisso.

I pirati si sostituiscono alle pay-tv legali, offrendo pacchetti con i medesimi contenuti. Danneggiano un mercato in crescita e gli stessi produttori e distributori. Bagnoli Rossi: “chiederemo a Confindustria Radio TV di approfondire insieme il problema con l’augurio di avviare un percorso sinergico comune”.

L’azienda seleziona 60 professionisti che abbiano da uno a dieci anni di esperienza nel settore e competenze consulenziali ed architetturali in ambito cloud computing, tecnologie di virtualizzazione, application migration, architetture IaaS e PaaS, competenze su service catalogues dei maggiori Public Cloud providers, soluzioni Open Source.

Se il Bitcoin è sotto i riflettori di mezzo mondo, fa poco notizia la Blockchain, che è la tecnologia a monte alla criptovaluta: è la vera rivoluzione del sistema finanziario, perché in grado di modificare i comportamenti e di influire profondamente sulle istituzioni finanziarie di tutto il mondo. È una sorta di ‘Internet delle transazioni’.

Nel 2016 il popolare servizio di videostreaming ha generato più di 8 miliardi di dollari: +35% di iscritti. Nel 2017 investirà 6 miliardi per produzioni proprie, ma teme modifiche di Trump alle leggi sulla neutralità della Rete.

Le prime indicazioni del Garante sulla nuova figura del Responsabile della protezione dati personali, prevista dal Regolamento Ue sulla Data Protection che entrerà in vigore a maggio 2018: necessarie competenze specifiche, non attestati formali.

Mercato del mobile in fermento in vista dell’arrivo dell’operatore francese low cost.