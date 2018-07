Diritti tv, con l’accordo Sky-Perform alle porte basterà 1 solo abbonamento. Tutte le soluzioni per vedere la Serie A

Dopo l’accordo con Mediaset, Perform sta per concludere anche quello con Sky, i cui clienti potranno vedere tutte le partite della Serie A con un solo abbonamento. Ecco le soluzioni per vedere tutte le gare.

C’è un forte indizio che porta a immaginare un accordo alle porte tra Sky e Perform. Il volto femminile di Sky Sport Diletta Leotta è uno dei due testimonial della piattaforma Dazn, attraverso la quale Perform trasmetterà le tre gare del campionato di Serie A che si è aggiudata in esclusiva assoluta per ogni turno settimanale di Campionato, tra cui l’anticipo del sabato sera delle 20:30 e la partita domenicale delle 12,30, per un totale di 114 match, più gli highlights di tutte le partite e in esclusiva tutta la Serie B.

Lunedì 23 luglio Sky presenterà la stagione sport 2018/2019 e molto probabilmente sarà quella l’occasione giusta per annunciare la partnership con Perform, che nel frattempo ha già conclusa quella con Mediaset: i clienti di Premium Sport possono vedere le stesse partite trasmesse da Dazn senza sottoscrivere un secondo abbonamento e di accedere all’offerta sportiva di Premium, che comprende anche Eurosport 1 e Eurosport 2, a 19,90 euro al mese. “Tra la fine di luglio e l’inizio di agosto gli abbonati al pacchetto Calcio di Mediaset Premium”, si legge sul sito Dazn, “riceveranno una comunicazione con le istruzioni per accedere alla piattaforma”.

E un unico abbonamento servirà anche ai clienti Sky per vedere tutte le partite della Serie A, qualora arrivasse l’accordo con Perform. Al momento l’emittente di Murdoch può trasmettere 7 partite a giornata: le finestre del sabato alle ore 15 e alle 18, della domenica alle 15 (due gare), alle 18 e alle 20.30 e del lunedì alle 20.30.

I clienti Sky come potranno vedere le tre partite trasmette da Perform su Dazn?

Se Sky e Perform dovessero raggiungere l’accordo di ritrasmissione delle partite, gli abbonati all’emittente guidata da Andrea Zappia in che modo potrebbere vedere anche le tre partite trasmesse sulla piattaforma Dazn?

Chi è in possesso già di Sky Q, del decoder di ultima generazione di Sky, non avrà nessun problema, perché il televisore in questo modo è connesso a Internet e può facilmente accedere all’app Dazn. E il resto degli abbonati che non sono passati ancora al nuovo decoder? Per non scontentarli Sky starebbe lavorando a un’offerta fruibili anche da Pc, dispositivi mobili e smart tv sempre a prezzo agevolato. La soluzione sembra facilmente raggiungibile attraverso Now Tv, la Internet Tv di Sky, visibile su una pluralità di dispositivi: smart Tv, computer, tablet, smartphone, game console, ecc…

Sky sarà protagonista anche per il sorteggio del calendario di Serie A, che avverrà il 26 luglio nei suoi studi televisivi di Milano: la prima giornata del campionato, che inizierà il 18 agosto, sarà estratta alle ore 19:00.