L’accordo conferirebbe alla società tecnologica i diritti mondiali per una competizione in stile Coppa del Mondo, della durata di un mese, tra le migliori squadre di club che si svolgerà l’anno prossimo.

La FIFA, l’organo di governo globale del calcio, è vicina a un accordo con Apple che darebbe alla società tecnologica i diritti televisivi mondiali per un nuovo grande torneo, una competizione in stile Coppa del Mondo della durata di un mese per le migliori squadre che si giocherà per la prima volta nel mondo negli Stati Uniti la prossima estate.

L’accordo potrebbe essere annunciato già questo mese, scrive il New York Times, e arriva dopo diverse false partenze per una competizione sostenuta dal presidente della FIFA, Gianni Infantino. In effetti, piani per tenerlo in Cina nel 2021 sono stati vanificati a causa della pandemia.

Diritti in chiaro?

Il valore dell’accordo potrebbe essere pari a un quarto dei 4 miliardi di dollari inizialmente stimati dalla FIFA. Non è chiaro se l’accordo con Apple includerà eventuali diritti in chiaro, il che significa che l’intero evento potrebbe essere disponibile solo per gli abbonati di Apple TV+, un fattore su cui i dirigenti senior della FIFA hanno sollevato preoccupazioni.

Se l’accordo dovesse andare in porto, sarebbe la prima volta che la FIFA, che ospiterà la prima Coppa del Mondo maschile allargata a 48 squadre negli Stati Uniti nel 2026, accetterà un unico contratto mondiale. Rappresenterebbe anche l’ultima incursione nel calcio per Apple, che nel 2022 ha firmato un accordo decennale da 2,5 miliardi di dollari per i diritti di streaming globale della Major League Soccer, il massimo campionato di calcio che riunisce Usa e Canada.

Streaming e sport connubio sempre più stretto

I servizi di streaming sono sempre più interessati agli sport dal vivo, poiché cercano di conquistare più abbonati. Peacock ha trasmesso in streaming una partita dei playoff della National Football League la scorsa stagione e Amazon Prime ha trasmesso giovedì sera la partita della N.F.L. giochi dal 2022. Apple ha anche un accordo per lo streaming delle partite della Major League Baseball.

Netflix si concentra maggiormente sui documentari sportivi, anche se recentemente si è spinto verso la “programmazione sportiva adiacente” dal vivo, incluso un accordo multimiliardario per lo streaming dello spettacolo di wrestling settimanale di punta della World Wrestling Entertainment, “Raw”. Ha anche annunciato che a luglio trasmetterà in streaming un incontro di boxe tra l’ex campione dei pesi massimi Mike Tyson e l’influencer dei social media Jake Paul.

Mondiale per club per ora mezzo flop

La FIFA sperava che il torneo, che presenterà un mix di squadre di successo provenienti da tutto il mondo, di cui 12 dall’Europa, dove gioca la maggior parte dei migliori talenti del mondo, avrebbe creato un’enorme domanda da parte delle emittenti e dei partner commerciali. Ma una combinazione di scarsa pianificazione e ritardi ha spinto le emittenti a rifuggire dalle cifre richieste dalla FIFA. Secondo le fonti, gli sponsor finora sono stati riluttanti a impegnare i 150 milioni di dollari che l’organizzazione sta cercando per i pacchetti di sponsorizzazione.

Un accordo globale con una grande azienda come Apple potrebbe dare al torneo, che si giocherà ogni quattro anni, quella patina di alta qualità che Infantino ha cercato di assicurarsi. Tom Neumayr, portavoce di Apple, ha rifiutato di commentare. “Come pratica generale, la FIFA non conferma né smentisce le discussioni commerciali”, ha affermato la FIFA in una nota.

Il torneo nell’estate 2025 negli Usa: banco di prova del Mondiale

La FIFA ha riservato il periodo dal 15 giugno al 13 luglio 2025 per lo svolgimento del torneo. Ciò avviene dopo la lunga stagione europea, ed è stato tradizionalmente un periodo in cui non si svolgono eventi importanti per consentire ai giocatori di riposarsi nella bassa stagione un anno prima della Coppa del Mondo. I sindacati dei giocatori hanno criticato la FIFA per non averli consultati prima di annunciare l’evento.

La FIFA dovrà inoltre far fronte a costi significativi organizzando l’evento negli Stati Uniti, dove fungerà da messa a punto per la Coppa del Mondo. Alcuni giochi si svolgeranno in arene di grandi dimensioni, tra cui N.F.L. stadi che devono essere affittati. La FIFA sperava di assicurarsi importanti partner di sponsorizzazione disposti a pagare fino ai 100 milioni di dollari che gli sponsor della Coppa del Mondo pagano per ciclo, ma a poco più di un anno dalla fine, nessun partner titolare è stato annunciato per l’evento.

Accordo in dirittura?

L’accordo deve essere concluso presto per poter essere annunciato in anticipo alla fine del mese prossimo, durante il quale le società di intrattenimento cercheranno di corteggiare gli inserzionisti parlando della programmazione futura.

Da mesi i club europei pressano la FIFA per avere dettagli concreti sull’evento, comprese le città in cui si svolgerà, e perfino il suo nome. La FIFA aveva detto che l’evento si sarebbe chiamato Mundial de Clubes FIFA, ma alle squadre è stato ora detto che la decisione è in fase di revisione.