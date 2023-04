Serie A, disco verde Agcom a linee guida diritti Tv estesi a 5 anni

Via libera da parte dell'Agcom all'estensione a 5 anni dei diritti Tv della Serie A, come richiesto dalla Lega.

Il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha approvato, nella seduta del 4 aprile 2023, le Linee guida che disciplinano la commercializzazione dei diritti di trasmissione del campionato di calcio della Serie A per le stagioni sportive 2024/25, 2025/26, 2026/27, 2027/2028 e 2028/2029.

Lo scrive l’AgCom in una nota, consentendo così alla Lega Serie A di presentare un bando di durata quinquennale. In procedenza, il bando comprendeva le stagioni fino alla 2026/27, mentre ora è stata ufficializzata la possibilità di estendere il periodo anche per cinque anni.

Le Linee guida presentano analogo contenuto rispetto a quelle approvate con delibera 423/22/CONS e valevoli per un solo triennio, eccezione fatta per la possibile durata dei contratti. Le osservazioni dell’Autorità si sono concentrate sul profilo dell’estensione delle licenze a 5 anni, rilevando la necessità di considerare le potenzialità dei pacchetti dei diritti in fase di commercializzazione, sia ampliando le facoltà dei licenziatari dal punto di vista tecnologico, editoriale e commerciale, sia prevedendo eventuali nuove licenze. Ciò anche alla luce di possibili modalità innovative di fruizione dei contenuti che dovessero sopraggiungere.

Leggi anche: Diritti Serie A, la Lega ha bisogno del paracadute?