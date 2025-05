La sentenza del Tar del Lazio ha considerato legittima la sanzione di un milione di euro inflitta dall’Antitrust nel 2022 a Telecom Italia, accusata di pratica commerciale scorretta relativamente all’attività promozionale di tre offerte di telefonia fibra fissa – “Premium”, “Executive” e “Magnifica”.

In dettaglio, l’Autorità, ricevuta una segnalazione da Iliad Italia, nel dicembre 2021 avviò un procedimento istruttorio (poi sanzionatorio) con il quale avrebbe accertato che Tim, nell’ambito di una campagna pubblicitaria, aveva omesso di indicare sul proprio sito web (per le tre offerte di telefonia fibra fissa Premium, Executive e Magnifica) e in uno spot televisivo (solo per l’offerta Magnifica) tutte le informazioni indispensabili al consumatore per assumere una decisione commerciale consapevole.

Secondo l’Agcm, Telecom aveva predisposto i messaggi promozionali in modo da evidenziarne unicamente le caratteristiche positive e i vantaggi in termini economici e tecnici, posizionando, invece, in modo meno visibile e non immediatamente rilevabile dal consumatore tutte le altre informazioni utili e rilevanti.

È seguita la presentazione di un ricorso amministrativo, adesso giudicato infondato. Dopo aver respinto tutte le questioni preliminari proposte – tra questa anche la censura contro la decisione dell’Agcm di respingere gli impegni presentati – il Tar si è poi focalizzato sulle risposte alle censure con le quali Tim contestava la sussistenza dei caratteri di scorrettezza e ingannevolezza nella sua attività promozionale riguardo alle offerte finite sotto la lente dell’Autorità.

Ecco che allora i giudici hanno ritenuto che “l’attività promozionale posta in essere da TIM, e contestata a mezzo del provvedimento impugnato, presenti un carattere ingannevole, in quanto ha veicolato messaggi pubblicitari obiettivamente ambigui e incompleti, come tali idonei ad indurre in errore il consumatore medio in ordine alle condizioni economiche e tecniche a cui è prestato il servizio di che trattasi“.

La conclusione del Collegio è stata quella di ritenere “non affetto da illogicità o travisamenti di fatto il giudizio compiuto dall’Autorità” e “frutto di un prudente e ragionevole contemperamento di tutti i fattori di incidenza (positiva e negativa) sul quantum” il tema della sanzione.

