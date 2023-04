La semifinale di andata di Champions League che mette in scena il derby fra Milan e Inter finisce a Tv8 di Sky, che potrò così trasmettere in chiaro la telecronaca di Sandro Piccinini su Amazon Prime.

La semifinale di andata di Champions League Milan-Inter di mercoledì 10 maggio sarà visibile anche in chiaro sul canale Sky TV8. Lo rende noto Prime Video, che ha l’esclusiva in Italia per il miglior match di Champions del mercoledì, con un comunicato in cui sottolinea che così darà “a tutti gli appassionati di calcio in Italia la possibilità di godere della copertura, eccezionalmente distribuita, anche in chiaro sul canale TV8 di Sky per lo storico match del 10 maggio”.

L’accordo è stato raggiunto sulla base delle indicazioni dell’Agcom, che aveva chiarito che eventi mediatici di rilevanza (una semifinale di Champions League fra squadre italiane rientra nella casistica, così come vi rientrerebbe il Festival di Sanremo se fosse criptato) devono essere trasmessi anche in chiaro, e tra questi ricadono appunto semifinali e finali di coppe europee con squadre italiane.

“Il pre-partita di Prime Video sarà disponibile sia su Prime Video che sul canale in chiaro TV8 di Sky dalle 19.30 in diretta da San Siro – continua la nota di Prime Video, che ha l’esclusiva dei migliori match del mercoledì della Champions dalla stagione ’21-’22 -. Nello studio a bordocampo ci saranno Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf, Alessandro Nesta, Julio Cesar e Diego Milito. Anche la telecronaca e il post partita di Prime Video saranno trasmessi anche in chiaro su TV8. La telecronaca di Milan-Inter è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese. Inviati a bordo campo Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani”. Anche la semifinale di ritorno, Inter-Milan di martedì 16 maggio, sarà visibile in chiaro, visto che sarà trasmessa, come è già noto, da Canale 5.