Sky si conferma la “casa“ della Serie A. L’emittente ha raggiunto un accordo con Perform per completare l’offerta di calcio per i propri abbonati. Alle 7 partite del campionato per ogni giornata – con 16 big match su 20 a stagione – e a tutta la Champions League, l’Europa League e la Premier League, si potranno aggiungere anche le partite trasmesse in streaming da DAZN: 3 match di Serie A per ogni turno e tutta la Serie B.

Come vedere le tre partite su Sky trasmesse da Dazn

Chi possiede Sky Q, il decoder di ultima generazione di Sky, potrà vedere, in 4K HDR, tutte le partite della Serie A, anche le tre trasmesse da DAZN più la Serie B.

Sky offrirà condizioni vantaggiose ai propri abbonati per l’acquisto di ticket che consentono di accedere ai contenuti di DAZN. Questi ticket, oltre che su Sky Q, potranno essere fruiti anche sui device connessi: tablet, smartphone, computer, smart tv e console per videogiochi.

I ticket e le relative condizioni dedicate da Sky ai propri clienti saranno disponibili entro metà agosto e, appena rilasciata, l’apposita app di DAZN verrà integrata nella home di Sky Q. Tutte le informazioni saranno presto disponibili sul sito sky.it, sulla app “Sky Fai da te”, nei punti vendita o tramite il servizio clienti Sky.

La Serie A dal 18 agosto con tutte le partite su Sky

La Serie A di Sky riparte con un palinsesto interamente rinnovato a partire dal canale Sky Sport Serie A e per la prima volta il campionato, che inizierà il 18 agosto, potrà essere visto dagli abbonati non solo via satellite, ma anche sul digitale terrestre e via fibra.

Saranno 266 le partite visibili solo su Sky per le prossime tre stagioni. Tra queste, la quasi totalità dei big match, con 16 dei 20 incontri più importanti del campionato in esclusiva, pari all’80% delle grandi sfide dell’intero torneo. Ogni giornata, 7 gare su 10 saranno solo su Sky: 2 match su 3 il sabato (alle 15 e alle 18), 4 su 6 la domenica (due alle 15, una alle 18 e il posticipo delle 20.30), più il Monday Night (lunedì alle 20.30), per un totale di oltre 530 ore live.

In esclusiva anche la Bundesliga, in attesa di Euro2020

Sempre su Sky Sport Football anche la Premier League inglese. Jose’ Mourinho, Pep Guardiola, la new entry Maurizio Sarri alla guida del Chelsea, Jurgen Klopp, Mauricio Pochettino e Unai Emery sono pronti a lanciarsi il guanto di sfida per un’altra imperdibile stagione di quello che è considerato dagli addetti ai lavori il campionato più ricco e competitivo del mondo: in esclusiva 230 match a stagione, fino a sei partite in onda ogni weekend, dall’anticipo del venerdì al Monday Night del lunedì. In telecronaca la voce principe della Premier sarà ancora quella di Massimo Marianella, mentre per gli studi pre e post partita confermatissima Federica Lodi. Subito un super match per la prima giornata con Arsenal-Manchester City in programma domenica 12 agosto alle ore 17. L’uomo della Premier, Paolo Di Canio, racconterà ancora il calcio inglese con la sua passione e la sua competenza.

Nella super offerta di calcio internazionale di Sky Sport, in esclusiva anche la Bundesliga tedesca con circa 100 match complessivi (kick off il 24 agosto), con il Bayern Monaco a caccia del settimo titolo consecutivo. Tutto questo in attesa degli Europei 2020.

Nuovi studi con la realtà aumentata rinnovata

Grandi novità anche per gli studi del calcio di Sky. Nuovi studi, molto scenografici, flessibili e versatili, con i nuovi “Totem Led” modulari, che accompagneranno lo spettatore durante tutta la settimana, cambiando pelle per adeguarsi al racconto di ogni competizione.

Confermata e rinnovata la Realtà Aumentata, che rende più interattiva e spettacolare l’esperienza di visione con statistiche, analisi e dati accessibili in modo ancora più chiaro e semplice. Senza dimenticare lo Sky Sport Tech Plus, con nuove funzioni e visualizzazioni per meglio comprendere gli schemi di gioco e le tattiche, per non perdere neanche un dettaglio o un episodio e per mettere al centro la spettacolarità del gioco.

Per sviluppare tutto questo, Sky si è avvalsa per la prima volta in Italia di un modello 3D in Realtà Virtuale con cui è stato ideato e progettato il nuovo studio, esclusivamente in modalità digitale e interattiva. Un processo in fase di sperimentazione da quasi 2 anni, promosso alla fase operativa da febbraio per sviluppare il nuovo studio di UEFA Champions League, seguito poi dai nuovi studi Serie A e UEFA Europa League. Uno strumento mai utilizzato prima d’ora in Italia in campo televisivo e una prima volta anche per il gruppo Sky.

Torna anche l’interattività del tasto verde dedicata al calcio (Serie A, Champions ed Europa League), disponibile anche su Sky Q, per consentire al telespettatore di personalizzare la visione dell’evento: