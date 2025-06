Ricca, completa, spettacolare. Sky acquisisce nuovi diritti per la Casa dello Sport, con la garanzia di una copertura editoriale sempre di altissimo livello, tecnologica e in costante evoluzione. In arrivo grandi esclusive per tennis e basket, che da sempre rappresentano pilastri storici di Sky Sport.

La prima notizia è rivolta alla platea del tennis, sulla scia di un momento magico che vede gli italiani ai vertici e fa sognare il pubblico: il torneo di Wimbledon, il più antico, affascinante e appassionante appuntamento del Grande Slam, sarà in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, oltre che per le edizioni 2025 e 2026, anche per il quadriennio 2027-2030. Una notizia che arriva a pochi giorni dal via dell’edizione 2025, con il prestigioso torneo londinese in programma dal 30 giugno solo su Sky Sport.

Dal tennis al basket: anche la Turkish Airlines EuroLeague, il più avvincente torneo d’Europa, sarà in esclusiva su Sky e NOW per le prossime 3 stagioni, fino al 2028, così come la BKT EuroCup, il secondo torneo continentale. Due grandi manifestazioni protagoniste del nuovo canale Sky Sport Basket, che sarà presto disponibile con una programmazione 24 ore al giorno e dove da ottobre torneranno le nuove sfide della NBA.

E ancora, nella grande estate 2025 di Sky Sport, in arrivo altri eventi internazionali da non perdere: la 22esima edizione dei World Aquatics Championships, i Campionati del mondo delle discipline acquatiche di scena a Singapore dall’11 luglio al 3 agosto; la 70esima edizione dei FIE World Championships, i Campionati del mondo di scherma a Tbilisi, in Georgia, dal 22 al 30 luglio, e il World Rugby U20 Championship, la Coppa del mondo di rugby Under 20 in programma in Italia dal 29 giugno al 19 luglio. Tra gli eventi imperdibili di questi mesi anche gli US Open di tennis (dal 24 agosto al 7 settembre), i 15 Gran Premi tra Formula 1 e MotoGP e la Ryder Cup di golf a settembre. Solo alcuni dei tanti appuntamenti in programma nell’estate di Sky Sport, dove non mancheranno – oltre alle tappe estive di Calciomercato – L’Originale – anche le grandi Produzioni Originali, autentico marchio di fabbrica editoriale: tra queste, Buffa Talks Federica Pellegrini, con la “Divina” protagonista della ormai celebre serie di interviste curate da Federico Buffa, insieme al direttore di Sky Sport Federico Ferri. In arrivo anche il nuovo canale Sky Sport Legend, con i momenti e i campioni indimenticabili che hanno scritto la storia dello sport, e Sky Sport Mix, con i principali eventi dell’estate. E ogni giorno news e aggiornamenti su Sky Sport 24, sul sito skysport.it con gli approfondimenti dello spazio premium Sky Sport Insider, e sui profili social ufficiali di @SkySport e @nowit.

Marzio Perrelli, Executive Vice President Sport di Sky Italia. “Siamo molto soddisfatti di aver acquisito diritti importanti in ambiti sportivi di grande interesse e tradizione come il tennis e il basket. Con grandi novità anche per l’estate in corso: nuoto, rugby e scherma completano un’estate di grande sport su Sky. In particolare, due di questi accordi ci permetteranno di raccontare in esclusiva ai nostri abbonati le prossime sei edizioni di un evento unico come Wimbledon e le prossime tre stagioni di EuroLega ed EuroCup con il meglio del basket europeo. Accordi che testimoniano ancora una volta il nostro impegno a garantire la centralità di un’offerta ricca e variegata per la nostra Casa dello Sport”.

WIMBLEDON IN ESCLUSIVA

Il torneo di Wimbledon, iconico appuntamento del Grande Slam di tennis, sarà su Sky e in streaming su NOW,oltre che per le edizioni 2025 e 2026, anche per il quadriennio 2027-2030. Grazie al nuovo accordo con l’All England Lawn Tennis Club (AELTC), Sky ha infatti acquisito i diritti di trasmissione in esclusiva per altri 4 anni del prestigioso torneo su erba londinese. Il tennis si conferma tra i pilastri della Casa dello Sport di Sky, con una grande offerta: la copertura dei tornei 250, 500 e Masters 1000 del circuito ATP Tour; degli US Open, dei tornei 250, 500 e 1000 del circuito WTA Tour, delle ATP e WTA Tour Finals. L’edizione 2025 di Wimbledon scatterà il prossimo 30 giugno e godrà di una copertura completa su Sky e NOW: le sfide di singolare e doppio del tabellone maschile e femminile e gli studi di presentazione, analisi e commento avranno due canali di riferimento (Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena), più 6 canali dedicati (Wimbledon 1-6) con la possibilità dello Split Screen. E grazie a Sky Sport Mix, anche “Diretta Wimbledon”, per vedere tutti i match in contemporanea. Al commento una squadra di grandi campioni, tra i quali Ivan Ljubicic, Paolo Bertolucci, Flavia Pennetta, Stefano Pescosolido e Renzo Furlan.

EUROLEGA ED EUROCUP IN ESCLUSIVA NEL NUOVO CANALE SKY SPORT BASKET

Il grande show del basket sarà presto protagonista di un nuovo canale dedicato. Si chiamerà Sky Sport Basket e ospiterà – oltre al FIBA Eurobasket 2025 e a una selezione di sfide del campionato professionistico americano NBA – anche la Turkish Airlines EuroLeague e la BKT EuroCup. Le due principali competizioni europee di basket maschile per club, infatti, saranno in esclusiva su Sky e in streaming su NOW anche per le stagioni 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028. Complessivamente, per ogni settimana di gioco, saranno trasmessi almeno 4 match di EuroLeague, con studi di presentazione per ciascuna giornata. Oltre ai match in diretta, previsti anche aggiornamenti quotidiani su Sky Sport 24, rubriche settimanali, news sul sito skysport.it e sui profili social ufficiali di @SkySport e @nowit.

Si avvicinano intanto i due importanti appuntamenti che, quest’estate, vedranno impegnate le Nazionali azzurre e che saranno in onda sui canali di Sky Sport: dal18 al 29 giugno, il FIBA Women’s Eurobasket 2025, con l’Italia impegnata nella prima fase a Bologna contro Serbia, Slovenia e Lituania (tra il 18 e il 21 giugno); la fase che assegnerà le medaglie è invece in programma ad Atene, tra il 24 e il 29 di giugno. Dal 27 agosto al 14 settembre, spazio invece al FIBA Eurobasket 2025: gli Azzurri giocheranno la prima fase a Cipro contro Grecia, Georgia, Bosnia ed Herzegovina, Spagna e Cipro (28 agosto-4 settembre) mentre la fase decisiva è in programma a Riga, in Lettonia, dal 6 al 14 settembre.

CAMPIONATI DEL MONDO DI NUOTO “SINGAPORE 2025”

Intanto, nella grande estate di Sky Sport si inserisce anche la 22esima edizione dei Campionati Mondiali di Nuoto, che si svolgerà a Singapore dall’11 luglio al 3 agosto. Il prestigioso evento internazionale vedrà al via oltre 2.500 atleti provenienti da 210 Paesi, impegnati in 77 gare delle 6 discipline acquatiche: il nuoto, il nuoto in acque libere, la pallanuoto, il nuoto artistico, i tuffi e i tuffi dalle grandi altezze. Un programma molto ricco e serrato, lungo 24 giorni, che inizierà con i tornei di pallanuoto, maschile e femminile, che si svolgeranno dall’11 al 24 di luglio presso l’OCBC Aquatic Centre del Singapore Sports Hub. Tra il 15 e il 20 di luglio, sulla spiaggia di Palawan dell’isola di Sentosa, si terranno poi le gare di nuoto in acque libere. Per il nuoto artistico, appuntamento dal 18 al 25 luglio presso la World Aquatics Championship Arena del Singapore Sports Hub. Le gare di tuffi dalle grandi altezze avranno luogo dal 24 al 27 luglio al Palawan Green dell’isola di Sentosa mentre le gare di tuffi si svolgeranno dal 26 luglio al 3 agosto presso l’OCBC Aquatic Centre. Infine, le gare di nuoto in vasca lunga si disputeranno dal 27 luglio al 3 agosto presso la World Aquatics Championships Arena. Sky Sport ogni giorno, dall’11 luglio al 3 agosto, oltre alle dirette delle competizioni, offrirà una copertura editoriale completa della manifestazione, con studi pre e post evento, approfondimenti, collegamenti, interviste e ospiti, anche sul canale all news Sky Sport 24, il sito internet skysport.it, la APP Sky Sport e i canali social ufficiali di @SkySport e @nowit.

MONDIALE SCHERMA “TBILISI 2025”

Un altro grande evento dell’estate di Sky Sport sarà il Campionato del Mondo di Scherma – “FIE World Championships”, che si svolgerà a Tbilisi, in Georgia, dal 22 al 30 luglio. La 70esima edizione della manifestazione iridata assegnerà 12 titoli, 6 individuali e 6 a squadre, con questo calendario: il 23 luglio spada femminile individuale e fioretto maschile individuale; il 25 luglio fioretto femminile individuale e sciabola maschile individuale; il 26 luglio spada femminile a squadre e fioretto maschile a squadre; il 27 luglio spada maschile individuale e sciabola femminile individuale; il 28 luglio fioretto femminile a squadre e sciabola maschile a squadre; il 30 luglio sciabola femminile a squadre e spada maschile a squadre. Anche per il Mondiali di scherma Sky Sport offrirà ogni giorno, oltre alle dirette delle competizioni, studi di presentazione e commento, collegamenti, interviste e ospiti, anche sul canale all news Sky Sport 24, sul sito internet skysport.it, tramite la APP Sky Sport e sui canali social ufficiali di @SkySport e @nowit.

MONDIALI RUGBY UNDER 20 “ITALIA 2025”

Le future stelle del rugby internazionale saranno protagoniste del World Rugby U20 Championship “Italia 2025”, i Campionati del mondo di rugby Under 20. Una selezione di incontri della manifestazione, che si svolgerà in Italia dal 29 giugno al 19 luglio, sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW: tutte le sfide della Nazionale azzurra allenata da Roberto Santamaria, alcuni incontri della prima fase, le semifinali e la finale che assegnerà il titolo. L’Italia è inserita nella Pool C insieme a Nuova Zelanda, Irlanda e Georgia. Il World Rugby U20 Championship “Italia 2025” sarà anche su Sky Sport 24, sui canali social ufficiali di @SkySport e @nowit oltre che sul sito skysport.it.

L’ESTATE DI SKY SPORT AL COMPLETO E LE NUOVE PRODUZIONI ORIGINALI

Siamo solo all’inizio di una caldissima estate di sport su Sky: proseguono i brividi dei motori, tra i protagonisti assoluti di questo periodo dell’anno, grazie a 15 Gran Premi tra Formula 1 e MotoGP (oltre a tutti i Round di Superbike, alla Indycar, al World Rally Championship, al Gran Turismo World Challenge Europa, al WEC, al MXGP e molto altro ancora), con le tappe italiane del Mugello (questo fine settimana), Monza (il 7 settembre) e Misano (14 settembre). Il fischio d’inizio della stagione del calcio europeo sarà in esclusiva su Sky: mercoledì 13 agosto a Udine Paris Saint-Germain e Tottenham si giocheranno la UEFA Super Cup 2025. Dal 24 agosto al 7 settembre per il tennis sarà tempo di US Open, in diretta dai campi di Flushing Meadows, New York. Per il rugby è il momento degli incontri internazionali, con la doppia sfida Sudafrica-Italia a luglio e tanti spettacolari test match. Poi i meeting di atletica leggera più appassionanti, fino alle finali di Diamond League a Zurigo a fine agosto, oltre ai tornei di golf più importanti tra cui l’Open d’Italia e il The Open Championship, per arrivare alla Ryder Cup in programma a settembre. Nella Casa dello Sport sarà possibile assistere anche allo spettacolo del Sail GP di vela, del Campionato italiano di Beach Soccer FIGC, dei tornei del Premier Padel, del baseball MLB e tanto altro ancora.

A tutto questo si aggiungono le tappe di Calciomercato – L’Originale in versione on tour, l’immancabile appuntamento dell’estate con Alessandro Bonan, Gianluca di Marzio e Fayna, e le grandi Produzioni Originali Sky Sport, tutte disponibili anche on demand. Domani l’attesa seconda parte di Federico Buffa Talks – Antonio Conte, mentre venerdì 11 luglio la protagonista che dialogherà con Federico Buffa e Federico Ferri sarà la campionessa olimpica di nuoto Federica Pellegrini. Da non perdere anche la puntata di Federico Buffa Talk, sugli allenatori della Serie A, da Trapattoni a Conte, in programma nei prossimi giorni. E ancora, venerdì 27 e sabato 28 giugno, dopo il podcast, sempre disponibile su tutte le piattaforme streaming, arriva la docuserie Sky Original, Il Cono d’Ombra: la storia di Denis Bergamini – La serie. Al centro del racconto, il mistero durato più di trent’anni sulla morte del giovane calciatore del Cosenza trovato senza vita nel 1989 in circostanze mai del tutto chiarite.

E poi una carrellata di appuntamenti speciali, tra cui Di Canio Premier Special, con le grandi storie e rivalità della Premier League; Reload, per conoscere ancora di più i talent Sky Sport, dalla vita da calciatori, fino a quella davanti alla telecamera, questa volta incentrato su Luca Marchegiani; Tennis Heroes: Panatta&Bertolucci, la storia del tennis dal punto di vista di una delle coppie più forti e vincenti del tennis italiano.

