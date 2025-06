Sky accende un nuovo canale, dal 1° luglio parte Sky Adventure

Il canale è in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, tutti i contenuti sono disponibili on demand.

Sky Italia annuncia un nuovo canale: a partire dal 1° luglio si accende infatti Sky Adventure. Con centinaia di ore di programmazione, il meglio dell’offerta mondiale e un mix imperdibile di contenuti premium e grandi titoli di acquisizione, Sky Adventure si posiziona al canale 121 e 407 di Sky, al canale 118 su Sky Stream e Sky Glass, e sarà disponibile in streaming su NOW.

Storie avvincenti e ricche di adrenalina, dal mondo delle corse ad alta velocità all’ingegneria estrema tra abilità ed emozione. Da viaggi straordinari ai confini del mondo, fino alle sfide più dure dell’umanità. Sky Adventure si addentra nel mondo dei lavori estremi, nelle storie inedite dei mondi sommersi e nelle frontiere dell’ingegneria all’avanguardia. Esplora il mondo in un modo unico, sfidando il suo pubblico ad andare oltre. Grazie a uno storytelling fuori dagli schemi, Sky Adventure non è solo un canale ma un viaggio ad alta velocità tra sfide ed emozioni verso ciò che ancora non si conosce.

Roberto Pisoni, Director of Entertainment Channels di Sky Italia, ha dichiarato: “Siamo molto felici di offrire ai nostri abbonati il nuovo canale Sky Adventure, ricco di storie mozzafiato e fuori dall’ordinario. Tutti gli appassionati di avventure estreme avranno un nuovo punto di riferimento che va ad arricchire ulteriormente, con contenuti esclusivi, il bouquet dei canali intrattenimento a brand Sky”.

Tra i tanti titoli in arrivo in prima visione, a luglio si parte con la nuova stagione di “CHASING MONSTERS – A CACCIA DI MOSTRI”. Dall’11 luglio i nuovi episodi seguono l’avventuriero Cyril Chauquet nelle sue esplorazioni estreme in tutto il mondo alla ricerca delle creature più pericolose e leggendarie dei fiumi e degli oceani. Le precedenti stagioni saranno disponibili on demand. Negli stessi giorni, arriva anche la “SHARK MANIA”, una settimana di programmazione da brividi dedicata alla scoperta della creatura più affascinante degli abissi, proprio a partire dalla Giornata Internazionale dello Squalo. Da segnalare anche “HORIZON – ALLA SCOPERTA DI PLUTONE”, al debutto il 5 luglio, un viaggio alla scoperta del pianeta che da modesta palla di ghiaccio ai confini del sistema solare, si è trasformato in un mondo di complessità inimmaginabile. Un mondo in cui potrebbe persino esserci una forma di vita aliena…

Tra i numerosi titoli che arriveranno nei mesi successivi da segnalare anche: “LEGO MASTERS USA”, l’iconico programma in cui squadre di due persone si sfidano nella costruzione di ambiziose creazioni di mattoncini LEGO per essere incoronati LEGO Masters. E molti altri: dal 10 agosto sul canale il volto iconico di Bear Grylls accompagnerà Sua Altezza Nasser bin Hamad Al Khalifa, uno dei Principi del Bahrain, in una missione ad alto tasso di adrenalina attraverso il regno del Bahrain in “BEAR GRYLLS – MISSIONE BARHEIN”.

Oltre ad altri titoli in prima visione come “MYTHBUSTERS” e “ICE VIKINGS”, in palinsesto troveranno spazio anche “GIANT LOBSTER HUNTERS – CACCIATORI DI ARAGOSTE”, “SPACE SHUTTLE – ALLA CONQUISTA DELL’UNIVERSO”, “INGEGNERIA DEGLI EPIC FAIL” e “TREKKING ESTREMI”.

Tutti i contenuti di Sky Adventure saranno in streaming su NOW e disponibili anche on demand.

Per gli abbonati fino al 03/02/2021 è richiesta la sottoscrizione del pacchetto Sky Famiglia.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz