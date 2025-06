Sky lancia Sky Wifi Bussiness, la nuova offerta su misura per professionisti e piccole attività commerciali che desiderano una connessione veloce, affidabile e un’assistenza dedicata. Con questo lancio, Sky amplia la proposta nel mondo della connettività e grazie alla qualità del suo ultrabroadband, rende Sky Wifi non più solo il partner ideale delle famiglie italiane, ma anche un punto di riferimento per i titolari di partita IVA.

Tutto il digital anche nelle ore di picco, modem WiFi 6 incluso

La fibra ultraveloce fino a 1 Gigabit al secondo consente di gestire tutte le attività digitali quotidiane, con continuità e stabilità anche nei momenti di picco: dalle videochiamate all’utilizzo del cloud, dai pagamenti elettronici alla comunicazione con clienti e fornitori. Il modem WiFi 6 incluso, in comodato gratuito, è in grado di selezionare sempre la miglior frequenza disponibile per gli oltre 100 dispositivi collegabili e, con Wifi Sicuro, è possibile navigare in tutta sicurezza proteggendo tutti i device connessi da virus, malware e altre minacce digitali.

Servizio clienti 7/7

Sky Wifi Business è, inoltre, compatibile con i principali sistemi di pagamento elettronico e offre un servizio clienti telefonico dedicato, attivo 7 giorni su 7, con un team specializzato e un’assistenza prioritaria e tempestiva.

Daniele Fiorucci, Connectivity Marketing and Commercial Senior Director di Sky Italia, ha commentato: “Con Sky Wifi Business portiamo nel mondo del lavoro la qualità e la potenza della connessione Sky Wifi. A cinque anni dal lancio del nostro ultrabroadband, è un’evoluzione naturale della nostra offerta per mettere le nostre tecnologie al servizio di oltre quattro milioni di microimprese e dei professionisti. Vogliamo essere così un partner di valore e affidabile anche per chi lavora ogni giorno, con una connessione sicura, veloce e stabile per rispondere al meglio alle reali esigenze del business”.

Per il lancio di Sky Wifi Business è prevista una campagna di comunicazione – creata e prodotta dalla Sky Creative Agency – con protagonista Alessandro Del Piero, che sarà pianificata sui canali della piattaforma Sky, i canali free-to-air di Sky (TV8, Cielo e Sky TG24), oltre a digital, social e retail Sky.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz