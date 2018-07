Mediaset, accordo con Dazn. Su Premium tre partite di Serie A e tutta la Serie B

I clienti ‘Premium Calcio’ potranno accedere dal primo agosto 2018 agli eventi sportivi della piattaforma DAZN, controllata da Perform. Al nuovo prezzo ridotto di 19,90 euro al mese, troveranno compreso nel proprio abbonamento anche DAZN, il nuovo servizio di sport in streaming live e on demand. DAZN offre in esclusiva i seguenti eventi sportivi:

Serie A: tre partite in esclusiva assoluta per ogni turno settimanale di Campionato, tra cui l’anticipo del sabato sera e la partita domenicale delle 12,30, per un totale di 114 match, più gli highlights di tutte le partite.

Serie B: tutti i match in esclusiva assoluta pay DAZN annuncerà presto ulteriori contenuti che andranno ad arricchire la sua offerta calcio e altri sport.

L’offerta lanciata da Dazn è di 9,99 euro al mese. La nuova proposta di Mediaset consente di vedere le stesse partite trasmesse da Dazn senza sottoscrivere un secondo abbonamento e di accedere all’offerta sportiva di Premium, che comprende anche Eurosport 1 e Eurosport 2, a 19,90 euro al mese.

L’accordo fra Mediaset e Dazn è in linea con la strategia “opportunistica” di Mediaset per quanto riguarda i diritti del calcio, annunciata a gennaio 2017 da Pier Silvio Berlusconi. Piano strategico al 2020, presentato a Londra a gennaio 2017, nel quale è messo nero su bianco l’”approccio opportunistico” del gruppo verso il contenuto calcio, per il quale il gruppo non vuole più svenarsi. Un prodotto al quale però Mediaset alla fine non ha voluto rinunciare.

Il mantenimento del pacchetto calcio, per quanto ridimensionato, è peraltro in linea con l’ottima performance del Mondiale di calcio in Russia, appena concluso, trasmesso in esclusiva da parte di Canale 5. Senza considerare che con l’acquisto di cristiano Ronaldo da parte della Juventus il valore della serie A dovrebbe essere aumentato di parecchio, soprattutto per le partite di cartello del sabato sera che con ogni probabilità vedranno più di una volta CR7 protagonista considerata la partecipazione dei bianconeri alla Champions League, che a questo punto diventa il primo obiettivo dei bianconeri.

Un acquisto, quello di Ronaldo, che secondo gli analisti farà bene non soltanto alle casse della Juve, ben al di là della performance calcistica del giocatore, ma darà una boccata di ossigenoa tutto il movimento del sistema calcistico italiano.

Secondo diverse voci, Dazn starebbe negoziando un accordo analogo di ritrasmissione del suo pacchetto esclusivo anche con Sky.

I nuovi volti di Dazn sono Diletta Leotta e Paolo Maldini.