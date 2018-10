Sony conferma PlayStation 5

Sony ha confermato, come prevedibile, l’esistenza del progetto PlayStation 5.

È stato Kenichiro Yoshida a rilasciare la prima dichiarazione ufficiale della compagnia su PlayStation 5 (senza nominarla direttamente).

In una recente intervista, Yoshida ha suggerito che Sony si sta preparando alla fine del ciclo vitale di PlayStation 4, commentando che “è necessario un hardware di nuova generazione”. Nonostante l’assenza di dettagli, è prevedibile che d’ora in poi le notizie sui nuovi hardware cominceranno ad aumentare. Di recente, Microsoft ha dichiarato allo scorso E3 di essere già al lavoro su diverse console di nuova generazione.

Secondo le indiscrezioni del Financial Times, autore dell’intervista, la nuova PlayStation potrebbe non discostarsi molto da PS4 in termini di architettura. Per il momento, PS4 continua ad andare bene e ha toccato gli 80 milioni di unità vendute. La situazione sembra promettente anche sul fronte software, con diverse esclusive e titoli first-party (come il seguito di The Last of Us, Dreams e Days Gone) in arrivo sulla console.

Per il futuro meno immediato, però, il ritmo degli annunci sembra essere in calo e Sony ha cancellato l’appuntamento annuale PlayStation Experience.