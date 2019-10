Ricavi in calo del 17% per PlayStation

Sony Corporation ha pubblicato gli ultimi risultati finanziari, dichiarando “flessioni significative” nel ramo PlayStation. Il calo è stato attribuito a vendite minori di software e hardware, nonostante un aumento degli abbonati a PlayStation Plus.

Nel corso del trimestre, Sony ha distribuito 2,8 milioni di PlayStation 4, contro i 3,2 milioni del primo trimestre e i 3,9 milioni del secondo. Le proiezioni annuali sono quindi state riviste al ribasso e fissate su 13,5 milioni di unità dai 15 previsti inizialmente.

PS4 è comunque arrivata alla cifra di 102,8 milioni di unità distribuite in tutto il mondo, superando i 102,49 milioni della prima PlayStation. I 155 milioni di PS2, tuttavia, restano ancora lontani.

Nonostante la flessione, Sony reputa il danno minimo e nella norma, visto il calo di vendite in chiusura di generazione. Inoltre, sembra aver inciso anche il rinvio di The Last Of Us Part II e,secondo altre segnalazioni, anche di Ghost of Tsushima.