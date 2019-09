Sony deposita un brevetto per un sistema di gioco in cloud

Una contromossa per opporsi a Stadia?

Sony Interactive Entertainment America ha presentato un brevetto per un sistema di gioco in cloud, forse per contrastare l’arrivo imminente di Google Stadia.

A giudicare dal brevetto, sembra possibile che Sony abbia in cantiere un sistema di gioco parallelo a PlayStation 5.

Sony non è nuova a esperimenti con il cloud, che già supporta la possibilità di giocare in streaming tramite PlayStation Now. Il servizio offre oltre 600 titoli per PS2, PS3 e PS4 e permette anche di scaricarli su console.

Un passaggio del brevetto recita: “Il sistema di gioco in cloud implementa almeno un canale per facilitare l’elaborazione I/O per uno o più dei dispositivi client che sfruttano le risorse di calcolo di uno o più centri dati”.

Al momento, comprensibilmente, non sono disponibili molte informazioni visto che PlayStation 5 stessa non è ancora stata presentata. Voci di corridoio parlano di una presentazione durante un evento a New York City nel febbraio del 2020.