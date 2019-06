Google annuncia i dettagli di Stadia

Google ha svelato le prime informazioni su Stadia, annunciando prezzi, modello di business e data di lancio del servizio.

Stadia verrà lanciato nel mese di novembre con diversi tipi di abbonamento. Il primo, Stadia Pro, garantirà per 9,99 € al mese esperienze di gioco in 4K, HDR, 60 fps e audio surround 5.1

Stadia Founder’s Edition è invece un’offerta che può già essere prenotata e che garantisce anche il Chromecast Ultra e un controller Stadia in edizione limitata con tre mesi di abbonamento a Stadia Pro e un buddy pass di tre mesi per un amico. Eventuali controller aggiuntivi costeranno 69,99 €. La Founder’s Edition, dal costo di 129 €, è inoltre un’offerta in edizione limitata disponibile a questo indirizzo.

Servizio e offerta arriveranno inizialmente solo in alcuni paesi, tra cui l’Italia, estendendosi poi in altri nel 2020. Google ha confermato inoltre che gli abbonamenti non saranno l’unico modo per giocare sul servizio, visto che i titoli saranno acquistabili anche singolarmente. Google ha inoltre messo a disposizione un test per verificare se la propria connessione è adatta al servizio in streaming.

Ecco la lista dei titoli di lancio per ora confermati:

