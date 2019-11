PlayStation si espande con un nuovo studio

La divisione PlayStation inaugurerà un nuovo studio nel 2020, in Malesia. Lo studio, primo di Worldwide Studios in Asia sud-orientale, curerà grafica e animazioni per giochi esclusivi di PlayStation 5.

“Lo studio lavorerà con Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios per creare nuove opportunità per l’industria videoludica locale e regionale”. Queste le parole di Gobind Singh Deo, ministro delle comunicazioni e dei media della Malesia. “Insieme, lavoreremo per avviare talenti creativi in Malesia e stabilire collaborazioni con i nostri partner locali nel settore dell’educazione. In questo modo supporteremo il rapido sviluppo del settore nel nostro paese”.

Datuk Darell Leiking, ministro del commercio internazionale e dell’industria, ha aggiunto che l’iniziativa è volta ad attirare “investimenti di qualità da compagnie internazionali”.

Jim Ryan, presidente e amministratore delegato di PlayStation, ha commentato: “Talenti notevoli, un sistema videoludico in fermento e supporto del governo sono i motivi principali per cui abbiamo scelto di portare questa collaborazione a un livello superiore”.