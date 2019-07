Sony supera i 100 milioni di PlayStation 4 distribuite

Traguardo importante per la console.

Nel più recente bilancio di Sony è stato menzionato che l’azienda ha distribuito oltre 100 milioni di PlayStation 4.

PlayStation 4 diventa così la console a raggiungere l’importante traguardo più velocemente, davanti di poco a PS2 e Wii.

Per quanto riguarda i dati parziali, nel trimestre aprile-giugno sono state distribuite 3,2 milioni di console. Sony stima di distribuire ulteriori 15 milioni di unità nell’anno fiscale in corso.

Positivi anche i servizi collegati alla console, con 2,3 milioni di abbonati a PlayStation Plus in più su base annua, per un totale di 36,2 milioni. Sul fronte software sono stati toccati i 42,9 milioni di unità vendute.

Nonostante il record, è ancora lontano il traguardo dei 155 milioni di PlayStation 2 vendute in tutto il mondo.