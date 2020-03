PlayStation 5 sarà retrocompatibile all’uscita con molti titoli PS4 di punta

La compatibilità richiederà una serie di controlli per ogni singolo titolo.

Mark Cerny, progettista capo di PlayStation 5, ha annunciato che la console sarà compatibile all’uscita con “quasi tutti” i 100 titoli PlayStation 4 più giocati.

L’annuncio è stato fatto nell’evento di presentazione delle specifiche tecniche di PS5. Cerny ha spiegato che ogni gioco richiederà controlli individuali, di qui la scelta di Sony di concentrarsi inizialmente sui 100 titoli più giocati.

“Far girare i titoli PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro a frequenze superiori complica le cose”, ha dichiarato Cerny. “L’incremento stavolta è davvero enorme e il codice di certi giochi non può gestirlo. È necessario effettuare dei test su ogni singolo titolo. I risultati, però, sono eccellenti. Abbiamo esaminato i 100 titoli PlayStation 4 più giocati e prevediamo che saranno tutti giocabili su PlayStation 5 già all’uscita”.

Anche se PlayStation 5 monterà un SSD dedicato, sarà comunque possibile giocare i titoli in questione tramite un supporto esterno.

Il metodo utilizzato per assicurare la retrocompatibilità sembra essere lo stesso di Xbox Series X. Una differenza sostanziale è che Microsoft supporterà anche giochi per Xbox 360 e della prima Xbox, mentre Sony al momento ha menzionato solo PlayStation 4 e non le console precedenti.