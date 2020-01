Cyberpunk 5 non uscirà su PS5 e Xbox One Series X al lancio

Cyberpunk 2077 salterà l’uscita su PS5 e Xbox One Series X, come confermato dallo stesso sviluppatore CD Projekt RED.

“Il nostro gioco uscirà sulle console della generazione attuale, come abbiamo annunciato”, ha dichiarato Piotr Nielubowicz di CD Projekt RED. “Ovviamente sappiamo cosa c’è dietro l’angolo e stiamo seguendo da vicino la situazione. Possiamo supporre che a un certo punto faremo qualcosa con la next-gen, ma non possiamo scendere in dettagli. Posso solo supporre che non coinciderà con l’uscita delle nuove console, tutto qui”.

Nielubowicz ha menzionatoo che Cyberpunk 2077 sarà disponibile su Google Stadia più avanti nel 2020 e non all’uscita, prevista per il 16 aprile per PC, PS4 e Xbox One. Non sarà uno dei titoli gratuiti per Stadia Pro (come Destiny 2: The Collection), ma andrà acquistato al normale prezzo.

“I nostri giochi sono sempre stati un passo avanti alla tecnologia e ideali per essere giocati sui PC più potenti”, ha commentato Adam Kiciński, presidente di CD Projekt RED. “Di conseguenza siamo quasi pronti da molti punti di vista per specifiche superiori. Dal punto di vista tecnico sembra fattibile”.

Sony e Microsoft hanno confermato che i loro sistemi next-gen saranno retrocompatibili, quindi è probabile che Cyberpunk 2077 sarà giocabile su di essi pur non sfruttandone completamente le possibilità.