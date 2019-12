Microsoft ha presentato ufficialmente Xbox Series X

Durante i The Game Awards, Phil Spencer è salito sul palco per presentare ufficialmente la nuova console della serie Xbox, chiamata Xbox Series X.

Nel corso della presentazione, la console è stata mostrata per la prima volta e l’uscita è stata confermata per il periodo natalizio del 2020.

Durante l’intervento, Phil Spencer ha anche annunciato che uno dei giochi in sviluppo per la nuova console è Senua’s Saga: Hellblade II, seguito dell’apprezzato Hellblade: Senua’s Sacrifice di Ninja Theory (studio acquisito da Microsoft nel 2018).

In un comunicato successivo all’annuncio, Microsoft ha annunciato che il nuovo controller sarà compatibile con Xbox One e Windows 10, includerà un pulsante Share e sarà incluso in tutte le confezioni della console. Inoltre, il testo sostiene che la console è stata “progettata per un futuro nel cloud”.

A livello software, Microsoft ha confermato che Xbox Series X sarà compatibile con tutti gli accessori di Xbox One. Obiettivi, salvataggi, Xbox Game Pass e i titolo di Xbox Game Studios avranno inoltre supporto cross-generation.