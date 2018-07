Streaming dei videogiochi nel futuro di Xbox?

Secondo un recente report di Thurrott, la prossima generazione di Xbox (nome in codice Scarlett), punterà sullo streaming dei videogiochi.

I modelli di Xbox previsti sarebbero due, uno su hardware e uno proprio sullo streaming, da molti considerato il futuro del videogioco.

La prima versione sarebbe quindi una console classica, la seconda un passo verso il futuro basato su una piattaforma chiamata Scarlett Cloud. Un’informazione particolarmente interessante è che Microsoft avrebbe trovato il modo di limitare i classici problemi di latenza. Input del controller, elaborazione delle immagini e rilevazione delle collisioni sarebbero quindi calcolate dalla console.

Infrastruttura cloud e hardware sarebbero in sviluppo e previsti per il 2020, anno per il quale è stata data come possibile anche l’uscita di PlayStation 5.