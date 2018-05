Square Enix presenta ufficialmente Shadow of the Tomb Raider

Square Enix ha presentato il trailer completo di Shadow of the Tomb Raider, il nuovo capitolo delle avventure di Lara Croft.

Shadow of the Tomb Raider, creato da un team di sviluppatori veterani di Eidos-Montréal in collaborazione con Crystal Dynamics, uscirà il 14 settembre 2018 su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Nel gioco, Lara dovrà sopravvivere alle insidie della giungla, esplorare tombe e affrontare una minaccia di entità catastrofica. Nel suo tentativo di scongiurare l’apocalisse maya, Lara incontrerà infine il suo destino, diventando l’avventuriera resa famosa dai capitoli precedenti della serie. A dare ancora una volta la voce alla protagonista sarà Benedetta Ponticelli, già voce di Lara nei due capitoli precedenti della serie.

Insieme all’annuncio sono stati aperti i pre-ordini delle edizioni Standard, Digital Deluxe, Croft e Ultimate del gioco. Di seguito, il trailer del gioco.