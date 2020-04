The Last of Us Part 2 rinviato a data da destinarsi

Sony ha annunciato che The Last of Us Part 2 e Iron Man VR sono stati rinviati a data da destinarsi.

In un tweet, Sony ha giustificato il rinvio dichiarando che “la crisi globale ci impedisce di offrire ai giocatori il lancio che meritano”. Naughty Dog ha fornito ulteriori dettagli con un suo tweet. “La buona notizia è che abbiamo quasi completato lo sviluppo di The Last of Us Part 2”, ha dichiarato lo studio. “Al momento stiamo correggendo gli ultimi bug”.

“Tuttavia”, prosegue lo studio, “pur con il gioco completo dobbiamo affrontare la realtà che, con la logistica oltre il nostro controllo, non possiamo fare in modo di lanciare The Last of Us Part 2 in maniera soddisfacente. Vogliamo assicurarci che tutti ci giochino nello stesso periodo e assicurarci di offrire la miglior esperienza possibile a tutti”.

L’uscita del gioco era prevista per il 29 maggio 2020, quella di Iron Man VR per il 15 maggio. La scorsa settimana un portavoce di Sony ha dichiarato che le problematiche legate al COVID-19 non influiranno sull’arrivo di PlayStation 5 durante l’anno in corso.