Rockstar ha annunciato Red Dead Online

Rockstar Games ha annunciato che Red Dead Redemption 2 offrirà anche la modalità Red Dead Online.

Red Dead Online è, come dichiarato da Rockstar, “la naturale l’evoluzione dell’esperienza in multiplayer del primo capitolo di Red Dead Redemption”. La modalità si propone di combinare narrazione, spirito di squadra e competizione in un modo nuovo.

L’uscita della modalità è prevista per il novembre del 2018. Inizialmente, RDO debutterà sotto forma di beta aperta al pubblico. Rockstar prevede un periodo di assestamento prima che la modalità online entri a pieno regime. L’accesso sarà gratuito per chi possiede Red Dead Redemption 2 per PlayStation 4 o Xbox One.

Red Dead Redemption 2 sarà disponibile per PlayStation 4 e Xbox One dal 26 ottobre 2018.