Sony non ha in cantiere altre console portatili dopo Vita

Sony ha chiarito di non avere piani per un successore di PS Vita, come dichiarato da Hiroyuki Oda (vice presidente senior di Sony Interactive Entertainment) in un’intervista.

Oda ha precisato anche che Vita resterà in produzione fino al 2019, dopodiché Sony calerà il sipario sulla console.

“Al momento non abbiamo piani riguardanti un nuovo dispositivo portatile”, ha detto Oda. “Produrremo PlayStation Vita in Giappone fino al 2019, poi termineremo la distribuzione”.

La console ha debuttato in Giappone nel 2011 e, nonostante ottime qualità tecniche e giochi di rilievo come Uncharted: L’abisso d’oro, non è riuscita a imporsi sul mercato. Con PlayStation 4 apieno regime e PS5 in fase di sviluppo, Sony sembra quindi intenzionata a concentrarsi sui settori di mercato più proficui.