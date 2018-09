Sony interrompe il supporto tecnico per PlayStation 2

PlayStation 2, una delle console più amate in assoluto, ha perso il supporto di PlayStation Clinic, uno dei suoi ultimi sostegni.

PlayStation 2, uscita nel 2000, è rimasta in vendita per ben 13 anni, con oltre 150 milioni di unità vendute. Oltre ai risultati di mercato, PS2 ha lasciato un marchio indelebile sulla storia dei videogiochi.

Pur non vendendo più la console, Sony ha continuato a supportarla con programmi come PlayStation Clinic. Il servizio di assistenza post-vendita permetteva ai clienti di inviare i propri sistemi guasti per farli riparare da tecnici Sony ufficiali, permettendo di prolungare la vita della console. Il servizio, purtroppo, verrà interrotto per PS2 dal 7 settembre 2018.