Sony supera i 75 milioni di PlayStation 4 vendute

Sony Interactive Entertainment ha annunciato di aver venduto 75 milioni di PlayStation 4.

Il traguardo è stato raggiunto grazie a 2,5 milioni di PlayStation 4 piazzate nell’ultimo trimestre, che hanno portato il totale a 76,1 milioni. Tuttavia, il trimestre rappresenta una lieve flessione, visto che nel precedente erano state venduti 2,9 milioni di console.

In crescita, invece, le vendite del software, da 50 a 52 milioni di unità, il 43% delle quali è stato distribuito in digitale. In generale, l’anno fiscale ha fatto registrare una lievissima flessione, con un totale di 19 milioni di console vendute contro i 20 milioni dell’anno precedente. Nel complesso, l’ottimo trend di software e degli abbonamenti al servizio PS Plus hanno contribuito a bilanciare il quadro.

Per l’anno fiscale 2018, che avrà termine il 31 marzo 2019, Sony prevede 16 milioni di PS4 vendute.