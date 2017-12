Tempo di saldi per i videogiochi su PC, PlayStation e Xbox

La stagione dello shopping natalizio è entrata nel vivo anche per i videogiochi, con un’ondata di promozioni per tutte le piattaforme.

In cima alla lista figurano gli attesi saldi invernali di Steam, che mettono in offerta svariati videogiochi PC e le votazioni per gli Steam Awards, che saranno votati dagli utenti. Sullo store di Valve sono in offerta anche gli articoli hardware di Steam, come lo Steam Link e lo Steam Controller.

Sul fronte PlayStation, invece, sono oltre 500 i giochi disponibili a prezzo scontato fino al 60%, compresi titoli di richiamo come Assassin’s Creed Origins, Persona 5 e Fortnite. Non è da meno Microsoft, con i saldi di fine anno che vedono in offerta una nutrita lista di titoli con sconti anche fino all’85%.

Le offerte di Steam dureranno fino al 4 gennaio, quelle PlayStation hanno scadenza variabile (ma alcune dureranno fino al 19 gennaio) e quelle Microsoft fino al 31 dicembre.