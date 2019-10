Electronic Arts riporta i suoi titoli su Steam

Electronic Arts ha annunciato il suo ritorno su Steam, a partire da Star Wars Jedi: Fallen Order, prenotabile in vista dell’uscita del 15 novembre. Su Steam arriverà, nella primavera del 2020, anche EA Access, già disponibile su PS4, Xbox One e tramite Origin.

EA Access sarà il primo servizio su abbonamento disponibile su Steam. I titoli EA accessibili diventeranno disponibili sulla piattaforma di Valve nei prossimi mesi, con The Sims 4, Apex Legends, FIFA 20 e Battlefield 5 tra i titoli più popolari. Chi preferisce potrà continuare a utilizzare Origin e presto i giocatori delle due piattaforme potranno giocare insieme.

“Vogliamo rendere l’esperienza degli utenti di Steam e Origin accessibile, quindi stiamo lavorando per permettere di collegare gli account e di giocare insieme dalle due piattaforme”, ha dichiarato Mike Blank, vicepresidente senior di EA.

Al momento Electronic Arts e Valve stanno lavorando per integrare i servizi, per poi definire una lista completa dei titoli che saranno disponibili su Steam. I due negozi digitali saranno comunque considerati separati e non sarà possibile trasferire su uno i titoli acquistati sull’altro.