Anthem ha prodotto ricavi digitali per 100 milioni di dollari

Anthem di BioWare ha generato ricavi digitali per 100 milioni di dollari.

I dati, emersi da una ricerca di SuperData, parlano di una percentuale di download di Anthem superiore alla media. Il gioco rappresenterebbe il lancio di BioWare migliore dopo quello di Mass Effect 3.

Nonostante un’accoglienza non proprio entusiastica, il gioco avrebbe ottenuto un discreto successo commerciale. La base di utenza lamenta per ora diversi problemi e contenuti non proprio abbondanti, che BioWare ha promesso di correggere in futuro.

Lo studio, dopo l’uscita del 22 febbraio, aveva ammesso che il lancio era stato più travagliato del previsto. Nonostante ciò, il gioco ha raggiunto la vetta delle classifiche.