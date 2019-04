Secondo alcuni tweet, ora rimossi, la versione PC di Borderlands 3 sarà esclusiva di Epic Games Store.

In base ad alcune segnalazioni, in un video ufficiale (ora cancellato) di Borderlands 3 è visibile solamente il logo dello store di Epic Games, non quello di Steam. Un altro tweet cancellato indica come data di uscita del gioco il 13 settembre.

Se la notizia fosse confermata, il gioco di Gearbox sarebbe una delle esclusive di maggior profilo dello store di Epic Games. Randy Pitchford, direttore dello studio, ha precisato che è il publisher 2K a prendere le decisioni riguardanti distribuzione e piattaforme. “Ritengo le esclusive valide”, ha precisato Pitchford, “quando portano dei vantaggi e sono brevi, ad esempio di sei mesi”.

Pitchford ha detto che lo studio è molto interessato al gioco cross-platform, in cui ritiene utile il supporto di Epic.