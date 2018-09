La pornografia approda su Steam

A breve in vendita il primo gioco con contenuti espliciti non censurati.

Dopo l’implementazione del filtro “Adults Only”, sembra che anche la pornografia troverà spazio su Steam.

Nonostante la chiusura precedente a questi contenuti, pare che la pornografia farà breccia sullo store digitale. Il primo titolo del genere a uscire sarà Negligee, una visual novel senza censura, in vendita dal 16 settembre 2018.

Dharker Studios, che in precedenza aveva rinviato l’uscita del gioco, ha confermato che “Negligee: Love Stories ha passato l’esame di Steam e sarà il nostro primo gioco senza censura sullo store, senza bisogno di patch”.

Nonostante il nuovo approccio, Valve elenca ancora i contenuti pornografici tra quelli che “gli sviluppatori non dovrebbero pubblicare su Steam”. Pur comparendo solo in seguito all’utilizzo di un’opzione apposita, tali contenuti restano comunque a portata di mano. Inoltre, molti temono che l’approccio “rilassato” di Valve in merito al controllo dei contenuti porti la compagnia a non monitorare attentamente o tempestivamente quali tipi di contenuti espliciti finiscano in vendita sullo store.