PlayStation 4 supera gli 80 milioni di console vendute

In leggero calo, invece, gli abbonati a PlayStation Plus.

Sony ha pubblicato il bilancio relativo al primo trimestre dell’anno fiscale 2018, in cui ha superato gli 80 milioni di PlayStation 4 vendute.

Nel trimestre in esame sono stati venduti 3,2 milioni di PlayStation 4, numero che porta il totale a 82,2 milioni di unità totali. Sony prevede di vendere un totale di 17 milioni di console nell’anno fiscale 2018.

Una crescita molto accentuata si è registrata nel settore software, con il 43% dei titoli venduti in digitale. In calo, invece, gli abbonati a PlayStation Plus, scesi da 34,2 a 33,9 milioni. Tra i singoli titoli spicca particolarmente God of War, come sottolineato nello stesso comunicato agli investitori.

“Abbiamo rivisto al rialzo le proiezioni di vendita del software PS4”, si legge nel comunicato. “Questo, a causa delle vendite superiori al previsto di God of War e di alcuni titoli di terze parti, nonché del feedback positivo ricevuto dai titoli annunciati all’E3”.