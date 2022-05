INWIT nel ranking della sostenibilità: entra nella top ten di Statista  

La prima tower company italiana inserita per la prima volta nel report di Statista che mette in fila le aziende più sostenibili del paese. Michelangeno Suigo: 'Per INWIT la sostenibilità è innanzitutto un dovere morale'.

INWIT, primo tower operator italiano, è tra le 200 aziende italiane leader della sostenibilità secondo il ranking di Statista, azienda specializzata nelle ricerche di mercato che seleziona ogni anno, per Il Sole 24 Ore, le aziende considerate più sostenibili.

A premiare INWIT, c’è , ad esempio, la forte accelerazione che ha dato al proprio impegno in tema di cambiamenti climatici, con l’obiettivo della carbon neutrality al 2024, inizialmente prevista al 2025. Target che intende raggiungere mettendo a terra le iniziative individuate nella propria strategia climatica, coerente con le indicazioni della COP26 di Glasgow, che puntano a mantenere il riscaldamento globale sotto 1.5 °C e che passa attraverso l’implementazione di un sistema di Energy e Carbon Management e di una disclosure sempre più ampia. Strategia che ha trovato conferma nell’approvazione del target di riduzione delle emissioni CO2 da parte della Science Based Target Initiative, un comitato scientifico che certifica il reale impegno dell’azienda per la transizione verso un’economia low-carbon.

Il binomio innovazione e sostenibilità ha invece portato INWIT a realizzare la prima torre in Italia costituita interamente in legno strutturato a Brugherio, sulla tangenziale EST di Milano. Un’opera concepita con l’idea di sostituire con il legno lamellare quanto più acciaio possibile, esplorando in questo modo un’alternativa sostenibile e circolare, nelle costruzioni delle infrastrutture per le telecomunicazioni, utilizzando il legno, risorsa rinnovabile.

“Per INWIT la sostenibilità è innanzitutto un dovere morale – ha dichiarato Michelangelo Suigo, Direttore Relazioni esterne, comunicazione e sostenibilità di INWIT – un atto di responsabilità nei confronti dei propri stakeholder, del territorio e della società in cui opera. Convinti che essere davvero sostenibili generi valore nel lungo periodo per l’azienda, abbiamo iniziato a concepire il nostro business sempre più legato a parametri di sostenibilità e reso questo impegno sempre più concreto con l’implementazione del nostro Piano di Sostenibilità”.