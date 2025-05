Suigo (INWIT): ‘Comunicazione integrata per raccontare il nostro business’

“In un mondo in cui la reputazione aziendale si costruisce o si compromette in pochi istanti, il ‘Capo’ delle Relazioni Esterne oggi deve essere capace di leggere i dati, anticipare gli scenari e favorire un coinvolgimento autentico degli interlocutori interni ed esterni all’azienda”, ha dichiarato Michelangelo Suigo, Direttore Relazioni Esterne, Comunicazione e Sostenibilità di INWIT intervenuto al Forum Annuale della Comunicazione e dell’innovazione 2025.

“Il Chief Communication Officer è dunque l’architetto delle strategie di comunicazione e di public affairs, capace di integrare innovazione digitale, relazioni istituzionali e sostenibilità. – ha continuato Suigo – In INWIT, pertanto, puntiamo sempre a una comunicazione integrata, che significa non solo unire media relations, social media, digital communication, comunicazione interna e public affairs, ma anche integrare le diverse leve relazionali che sono presenti all’interno di un’organizzazione così articolata e complessa come la nostra”.

“Si tratta di un lavoro che parte dal quotidiano e che rende necessario confrontarsi, ascoltare e convincere nel senso più bello di questa parola composta che è “Vincere-con”. Ecco perché ci impegniamo a comunicare il business, sempre meglio, con l’obiettivo di generare un impatto positivo per l’azienda e di creare maggiore coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni e consapevolezza nei cittadini che entrano in contatto con la nostra comunicazione”, ha concluso Suigo.

