INWIT, a Torino la prima tappa dello “Smart City Tour”

“Sono circa 25 milioni di euro i benefici economici indiretti e indotti generati da INWIT in Piemonte nel 2024, e corrispondono a oltre 260 i posti di lavoro sostenuti sul territorio. Le nostre infrastrutture digitali e multi-operatore sono dunque indispensabili per abilitare un modello di sviluppo sostenibile, dove connettività e innovazione digitale si traducono in attenzione ai bisogni dei cittadini e del territorio, pari opportunità e minore impatto ambientale”. Lo ha detto Michelangelo Suigo, Direttore Relazioni Esterne, Comunicazione e Sostenibilità di INWIT, durante la prima tappa a Torino dello Smart City Tour, il nuovo percorso di divulgazione e confronto sui temi del digitale, dell’innovazione e delle città del presente e del futuro lanciato da INWIT in collaborazione con Fondazione Italia Digitale.

L’impegno sul territorio

“Siamo orgogliosi di dare il via allo ‘Smart City Tour’ in Piemonte e a Torino, esempi virtuosi di digitalizzazione. In questo territorio abbiamo oltre 2.000 torri, infrastrutture digitali e multi-operatore capillari e distribuite e sistemi di coperture dedicate indoor DAS: asset condivisi, efficienti e sostenibili che abilitano un ecosistema digitale anche grazie ai nuovi investimenti previsti nel piano industriale. La collaborazione istituzionale mostrata oggi da tutti i protagonisti presenti (Comune, Regione, Città metropolitana, GTT e altri) è un elemento imprescindibile per la riuscita dei progetti smart city e smart rural. La sinergia pubblico-privato è decisiva per abilitare la digitalizzazione delle città e dei servizi che quotidianamente utilizziamo attraverso i nostri dispositivi. In tal senso mettiamo a disposizione la nostra esperienza, competenza e gli investimenti per sviluppare progetti smart come ‘Roma 5G’ che stiamo realizzando con la società del Gruppo INWIT, ‘Smart City Roma”, ha aggiunto Michelangelo Suigo.

Soluzioni smart per crescente fame di connettività

“Con lo Smart City Tour intendiamo coinvolgere i vari stakeholder nel percorso di abilitazione digitale delle principali città italiane. Grazie al nostro ecosistema di infrastrutture digitali multi-operatore, indoor e outdoor, ovvero oltre 25mila torri di telecomunicazione e 650 sistemi di copertura multi-operatore per location indoor DAS (Distributed Antena System), soddisfiamo il fabbisogno crescente di connettività e di soluzioni smart garantendo uno sviluppo più efficiente lungo tutta la catena del valore”, ha concluso Suigo.

