INWIT consegue per il quinto anno consecutivo la certificazione “Best in Media Communication”, confermandosi tra le aziende italiane più efficaci e trasparenti nella gestione della comunicazione con i media.

La certificazione evidenzia la capacità di INWIT di comunicare in modo efficace il proprio ruolo di abilitatore della connettività grazie alle proprie infrastrutture digitali condivise che, attraverso un modello di business “intrinsecamente sostenibile”, generano valore per territori e comunità.

“Essere certificati Best in Media Communication per il quinto anno consecutivo è la conferma che il lavoro sinergico e l’approccio strategico alla comunicazione genera valore per l’azienda, per le comunità dove operiamo e per tutti gli stakeholder – ha commentato Michelangelo Suigo, Direttore Relazioni Esterne, Comunicazione e Sostenibilità di INWIT -. Ottenere la certificazione BIC anche nel 2025 è un riconoscimento all’efficacia della comunicazione di INWIT, volta a raccontare il ruolo delle nostre infrastrutture digitali e condivise come abilitatore della connettività di persone e territori”.

Questa la motivazione del riconoscimento: ”INWIT ottiene la certificazione Best in Media Communication per un posizionamento reputazionale molto positivo, un giudizio positivo dei giornalisti e la capacità di comunicare in modo molto efficace. INWIT si distingue nel panorama industriale italiano per una narrazione caratterizzata da ‘prossimità, performance, investimenti, innovazione, inclusione’. Protagonista della trasformazione digitale del Paese, l’azienda testimonia la capacità del settore di coniugare solidità e innovazione. Con la trasformazione delle infrastrutture in driver di connettività estesa si afferma come motore nell’evoluzione digitale del Paese con soluzioni smart city e monitoraggio ambientale avanzato. INWIT contribuisce alla reputazione del Sistema Paese operando come ‘abilitatore digitale’ in tre ambiti: società (attraverso la prossimità e la partecipazione delle comunità), economia (attraverso le performance e l’affidabilità degli investimenti) e futuro (attraverso l’innovazione e l’accessibilità inclusiva). Il Top Communication Value 2024 è: Infrastrutture Digitali Condivise. Il Top Communication ESG Goal 2024 è Obiettivo 11 – Città e comunità sostenibili”.

La certificazione riconosce, quindi, l’impegno dell’azienda nel raccontare progetti infrastrutturali strategici, come “Roma 5G” per la trasformazione della Capitale, attraverso la nostra controllata Smart City Roma SpA, in una vera smart city e la collaborazione con Fiera Milano,sempre in ottica di smart city. Oppure nel raccontare il lavoro di realizzazione di 650 coperture dedicate per location indoor DAS (Distributed Antenna System), tra cui oltre 130 ospedali, 50 km di metropolitane (ad es la linea blu M4 di Milano e le stazioni giubilari delle linea A di Roma), 10 università e di Borgo Egnazia per rendere il 4G e il 5G multi-operatori disponibili al G7 in Puglia. Apprezzato anche l’impegno in campo ambientale, con le iniziative innovative di monitoraggio e prevenzione degli incendi sviluppate insieme a Legambiente, in cui le torri diventano vere e proprie sentinelle digitali per la tutela della biodiversità.

Il “Best in Media Communication”, frutto di un audit integrato sviluppato da Eikon Strategic Consulting e Fortune Italia, certifica la qualità della comunicazione di INWIT su tre dimensioni chiave: Reputation, Media Impact Assessment e Media Poll. Il primo tower operator italiano e tra le principali digital infrastructure company ha ottenuto punteggi di eccellenza in tutte le aree e, in particolare, si è distinto per la reputazione molto positiva, alimentata da un’elevata qualità e visibilità dei contenuti, su media nazionali, locali e digitali.

