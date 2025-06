Suigo (INWIT): 'Entrare a far parte di questo prestigioso ranking per il secondo anno consecutivo è un ulteriore riconoscimento del valore del nostro modello di business sempre più sostenibile, basato su infrastrutture digitali e condivise e della validità del nostro piano di sostenibilità'.

Riconosciuto da TIME, anche nel 2025, l’impegno di INWIT sulla sostenibilità. Per il secondo anno consecutivo, il primo tower operator italiano e tra le principali digital infrastructure company rientra nella classifica delle 500 aziende più sostenibili al mondo, stilata dal prestigioso marchio editoriale globale americano insieme a Statista, azienda leader delle ricerche di mercato e specializzata in ranking aziendali.

INWIT si posiziona al 285° posto nel ranking delle 500 World’s Most Sustainabile Companies 2025 a livello globale, attestandosi inoltre al 12° posto tra le 22 aziende italiane presenti in classifica. INWIT è infine tra le uniche due aziende italiane del settore telecomunicazioni, posizionandosi al 23° su un totale di 36 a livello globale.

Suigo: ‘Il nostro modello di business sempre più sostenibile’

“Entrare a far parte di questa prestigiosa classifica per il secondo anno consecutivo è un ulteriore riconoscimento dell’efficacia del percorso avviato dalla società, volto all’implementazione di un modello di business sempre più sostenibile, basato su infrastrutture digitali e condivise, in grado di coniugare efficienza industriale, economica, sociale e ambientale e di integrare aspetti ESG nella strategia aziendale. Ne sono conferma i risultati raggiunti nel 2024, come la pubblicazione del primo Climate Transition Plan, il rinnovo della certificazione UNI PdR 125, l’ottenimento delle certificazioni ISO per un Sistema di Gestione Ambiente e Salute e sicurezza, nonché il rinnovo dell’inclusione negli indici MIB ESG e FTSE4Good”, ha commentato Michelangelo Suigo, Direttore Relazioni Esterne, Comunicazione e Sostenibilità di INWIT.

Sul fronte del contrasto al cambiamento climatico, nel 2024, INWIT ha rafforzato il proprio impegno con la pubblicazione del primo Climate Transition Plan e raggiungendo il livello di leadership, con score pari ad A, nel CDP Climate Change, il principale rating che misura gli impegni climatici delle aziende. Con il rinnovo della certificazione UNI PdR 125 per la Parità di Genere e una quota di donne in organico, pari al 40%, superiore sia alla media settoriale che italiana, INWIT dimostra la costante attenzione riconosciuta ai temi della parità di genere e dell’inclusione. Così come la continua e sempre maggiore integrazione della sostenibilità nella governance aziendale, attraverso l’ottenimento delle certificazioni ISO 14001 Sistema di Gestione ambientale e ISO 45001 Sistema di Gestione della Salute e sicurezza, nonché il rinnovo dell’inclusione negli indici MIB ESG e nel FTSE4Good. L’azienda ha infine conseguito importanti risultati anche nella riduzione del digital divide, con l’esecuzione del Piano Italia 5G del PNRR, per portare le infrastrutture digitali con il 5G degli operatori in 1.385 aree a fallimento di mercato.

Statista e Time Magazine hanno collaborato per identificare le aziende più sostenibili del mondo al fine di promuovere la responsabilità aziendale e far progredire le pratiche sostenibili. Le aziende, distribuite in oltre 35 Paesi e 21 Industry, con una presenza importante negli Stati Uniti (23%), in Giappone (8%), nel Regno Unito (7%), hanno superato un rigoroso processo di selezione in 4 fasi. Le realtà selezionate erano infatti parte di un campione iniziale di oltre 5.700 società tra le più grandi e influenti del mondo, da cui sono state escluse quelle che agiscono in settori di business considerati non sostenibili. Questo primo screening ha ridotto le aziende considerate a 4.800, che sono state poi sottoposte a ulteriore analisi sulla base di stringenti criteri, tra cui impegno ambientale e rating ESG ricevuti (40%), KPI ambientali e sociali (40%) e reporting e trasparenza (20%).

