Sostenibilità, il premio CEOforLIFE Awards a Giovanni Ferigo (INWIT)

E’ stato assegnato a Giovanni Ferigo, AD di INWIT, il più grande tower operator italiano, il CEOforLife Award, il prestigioso riconoscimento assegnato ai CEO che hanno stabilito nuovi standard di eccellenza attraverso iniziative volte a un futuro migliore e più sostenibile.

“Il nostro progetto, che abbiamo presentato a CEOforLIFE è nato da un’idea semplice, da ragazzo giocavo molto con un gioco fatto da pezzi di acciaio, piccoli che si avvitavano con cui si facevano delle costruzioni e che somiglia molto a quello che facciamo noi adesso che costruiamo torri totalmente in ferro. Nel passato poi questo gioco era stato sostituito da pezzi di legno colorati che aveva attratto anche l’attenzione delle bambine e quindi poi con Inwit abbiamo iniziato un percorso molto importante, ci siamo chiesti perché con le torri delle telecomunicazioni che sono totalmente in ferro non riusciamo a fare lo stesso percorso? Abbiamo cominciato a studiare e abbiamo fatto una torre alta 40 metri totalmente in legno, quindi sostenibile, riciclabile, parte dell’economia circolare e nell’ultimo anno il 47% delle persone che sono entrate in azienda sono donne, quindi come è successo per il gioco, anche costruire torri, gestirle e inventarle fa parte di tutti noi, uomini e donne.”

Due sono quindi gli obiettivi funzionali di questo progetto: la riqualificazione del territorio del Parco come corridoio ecologico e il miglior inserimento ambientale e paesaggistico possibile dell’infrastruttura.