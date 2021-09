Il percorso avviato da INWIT meno di un anno fa verso un business sostenibile sta iniziando a produrre i primi risultati anche sul fronte dei rating ESG (Environmental, Social e Governance), a conferma che la piena integrazione della sostenibilità nelle strategie aziendali ha riscontri positivi anche nella percezione dell’azienda da parte della comunità finanziaria.

MSCI ha migliorato il rating ESG di INWIT da BBB ad A. Tra le iniziative adottate dall’azienda che hanno consentito l’upgrade, segnalate nelle motivazioni espresse nel report dell’agenzia, ci sono il piano di azionariato per i dipendenti nel 2020 e gli sforzi di INWIT per prevenire i rischi legati alla corruzione.

Azionariato diffuso

Il piano di azionariato diffuso consente, infatti, di rafforzare i programmi di incentivazione e, insieme alle misure già esistenti, può aiutare a mitigare i rischi di potenziali agitazioni sindacali. Inoltre, gli sforzi di INWIT per prevenire i rischi legati alla corruzione sono risultati migliori di quelli di aziende simili, perché sostenuti da meccanismi di controllo come la formazione dei dipendenti sulla condotta etica. Il report, pubblicato il 27 agosto 2021 da MSCI, evidenzia che INWIT ha oltre il 40% di rappresentanza femminile nel proprio consiglio di amministrazione: il che può migliorare la diversità di opinioni nelle delibere del consiglio. Inoltre, INWIT dispone di buone pratiche come i contratti collettivi e i benefici non retributivi (ad esempio, l’assistenza sanitaria e i fondi pensione) per i dipendenti. I servizi infrastrutturali di INWIT sono fra i migliori per gli operatori di telecomunicazione e il rapporto con le istituzioni governative è reputato stabile e positivo.

Report Integrato

Anche Sustainalytics ha riconosciuto gli sforzi di INWIT, portando l’ESG Risk Rating da Medium Risk a Low Risk.

L’agenzia di rating ha premiato la gestione del rischio ESG di INWIT. In particolare, leggendo tra le motivazioni, è stata premiata la rendicontazione ESG, valutata come molto solida grazie soprattutto alla pubblicazione del primo Report Integrato e la governance, con la responsabilità sulle tematiche ESG assegnata a livello di consiglio di amministrazione con un Comitato Sostenibilità dedicato. Altri elementi di rilievo sono stati la gestione efficace della propria forza lavoro, la presenza di un programma di whistleblowing e gli standard adottati lungo la propria supply chain.

In particolare, in questi mesi l’azienda ha: