Il contesto storico ed economico è sfidante per affrontare il periodo post pandemico e la digitalizzazione del paese. L’insieme dei risultati raggiunti, delle azioni intraprese e del valore complessivo creato da INWIT a tutti i suoi stakeholder nell’ultimo anno sono raccolti nel primo Report Integrato relativo all’anno 2020.

INWIT ha deciso 3 anni fa di redigere su base volontaria una Dichiarazione Non Finanziaria conforme al d.lgs. 254/2016 e, a partire da quest’anno, ha deciso di farlo con la nuova forma del Report Integrato.

Il documento è redatto sulla base dei criteri dell’<IR> Framework, che richiede di illustrare il processo con cui un’organizzazione crea valore nel tempo, utilizzando una struttura che segue la suddivisione per capitali, definiti come le variabili che determinano la creazione di valore ed in particolare:

Capitale Finanziario : insieme delle risorse economiche impiegate nei processi di business

: insieme delle risorse economiche impiegate nei processi di business Capitale Infrastrutturale : i servizi di INWIT e l’insieme dei beni infrastrutturali quali le torri di trasmissione e i network tecnologici;

: i servizi di INWIT e l’insieme dei beni infrastrutturali quali le torri di trasmissione e i network tecnologici; Capitale Intellettuale : le risorse intangibili rappresentate da know how organizzativo;

: le risorse intangibili rappresentate da know how organizzativo; Capitale Sociale e Relazionale : capacità di creare relazioni con gli stakeholder esterni e condivisione di valori al fine di aumentare il benessere individuale e collettivo;

: capacità di creare relazioni con gli stakeholder esterni e condivisione di valori al fine di aumentare il benessere individuale e collettivo; Capitale Umano : insieme delle competenze, capacità ed esperienze delle persone che lavorano nell’azienda;

: insieme delle competenze, capacità ed esperienze delle persone che lavorano nell’azienda; Capitale Naturale: tutti i processi e le risorse ambientali che contribuiscono alla produzione dei servizi offerti dall’azienda.

La struttura del Report Integrato, in tal senso, ha l’obiettivo di fornire una visione completa della strategia, del modello operativo e della governance integrando le informazioni finanziarie a quelle non finanziarie.