God of War raccoglie consensi: la media voti fa storia

Sony Santa Monica sembra aver centrato in pieno il bersaglio con il reboot di God of War.

Dopo aver raccolto consensi entusiasti, God of War si è infatti attestato su una media di 95/100 su Metacritic. Il punteggio piazza il gioco dietro al solo Grand Theft Auto 5 (con 97 di media). L’annuncio è arrivato da Metacritic, che ha fatto notare l’ingresso del gioco nell’esclusiva classifica. OpenCritic, altro sito di aggregazione di voti, riporta la media del gioco nello 0,1% superiore in assoluto.

Il reboot, che pone l’inconfondibile personaggio Kratos in ambientazioni di stampo nordico dopo la saga greca, sarà disponibile dal 20 aprile (anche se il day one sembra essere già stato violato). Nei giorni di avvicinamento al lancio, sono emerse alcune informazioni inerenti lo sviluppo, come il taglio quasi avvenuto di Atreus, figlio del protagonista. Nei giorni scorsi, come parte della campagna promozionale, i due personaggi sono anche comparsi al derby calcistico tra Roma e Lazio della scorsa domenica.