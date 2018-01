Annunciato Dark Souls Remastered: uscirà a maggio

In chiusura del Nintendo Direct Mini odierno, è stato annunciato con un trailer il rumoreggiato Dark Souls Remastered.

La rimasterizzazione del primo Dark Souls sarà disponibile in Italia dal 24 maggio su Switch, PlayStation 4 e Xbox One. La versione PC (tramite Steam) e le versioni digitali per console saranno invece disponibili dal giorno successivo.

Il gioco potrà girare a risoluzione in 4K con upscaling e 60fps su PC, PlayStation 4 Pro e Xbox One X. La versione per Switch girerà invece a 1080p e 30fps con console connessa alla base. Tutte le edizioni conterranno il DLC Artorias of the Abyss e si appoggeranno a server dedicati per la modalità coop multigiocatore, con sessioni limitate a sei giocatori in contemporanea.