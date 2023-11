Spazio, l’Europa cerca un futuro di fronte alla concorrenza

L’Europa dei satelliti è in piena rivoluzione culturale. E non potrebbe essere altrimenti, vista la crescente concorrenza internazionale.

Dietro le quinte dello spazio europeo è molto frenetico in questi giorni, si legge in una analisi di Sudouest.fr. Tra il personale dell’Agenzia spaziale europea (ESA), i suoi 22 Stati membri e la Commissione europea, stiamo discutendo su come continuare a esistere sulla scena globale. Ora è il momento di spingere per le riforme: il continente è attualmente privo di accesso autonomo allo spazio.

Ariane 5 ritirato dal mercato

Il suo lanciatore stellare, Ariane 5, è stato ritirato dal suo ultimo lancio a Kourou, in Guyana, il 5 luglio. Il suo successore, Ariane 6, non è ancora arrivato, a seguito di una serie di ritardi che hanno portato allo spostamento del calendario del suo volo inaugurale. È annunciato per il 2024, senza ulteriori dettagli ad oggi. Il lanciatore leggero Vega-C di costruzione italiana non partirà prima dell’autunno del 2024.

Il suo primo volo commerciale si è rivelato un clamoroso fallimento nel dicembre 2022. Inoltre, la partnership tra Arianespace (la società controllata di ArianeGroup che commercializza i lanci) e i russi si è interrotta bruscamente nell’inverno del 2022, durante l’invasione dell’Ucraina. Le Sojuz che accendevano i motori sulla rampa di lancio del Centro Spaziale della Guiana sono scomparse dal paesaggio della foresta tropicale.

I pericoli in orbita bassa

I professionisti dell’industria spaziale stanno mettendo in guardia dai pericoli che minacciano l’orbita bassa della Terra, sempre più trafficata da satelliti diventati essenziali per la nostra vita quotidiana.

A causa di malfunzionamenti o venti solari, la costellazione Starlink ha perso 600 satelliti dai primi lanci nel 2019. E più di 200 soltanto quest’estate.

Il numero esponenziale di detriti spaziali potrebbe ostacolare l’accesso allo spazio per i programmi futuri.

Simbolo di questa privazione, l’Unione Europea, che sovrintende al programma di navigazione satellitare Galileo, ha contattato SpaceX, l’odiato rivale americano, per lanciare in orbita quattro nuovi satelliti nel corso del 2024. Non ci sono alternative interne.

Ridurre i costi dell’11%

Riuniti il 7 e 8 novembre a Siviglia, in Spagna, i membri dell’ESA hanno iniziato a fornire risposte alla crisi. Vera rivoluzione culturale, l’Agenzia è tentata dal modello americano: da una parte il cliente, la NASA, dall’altra i produttori, SpaceX, Boeing o Blue Origin. In particolare ha permesso a SpaceX, l’azienda di Elon Musk, di partire da poco per raggiungere oggi una posizione dominante. L’ESA intende iniziare con piccoli lanciatori, una nicchia su cui investono molte start-up europee. Si prevede di stanziare 150 milioni di euro di finanziamenti ai produttori selezionati per sviluppare i loro razzi e poi acquistare da loro i servizi di lancio.

L’Europa dello spazio sta inoltre rivedendo il sacrosanto principio del “giusto ritorno geografico”, che consiste nel garantire che ogni paese che finanzia un programma spaziale abbia benefici industriali uguali per le sue aziende. Il sistema genera oneri molto elevati, lontani dall’agilità richiesta dal mercato. L’ESA pensa di invertire la situazione: la scelta dei produttori europei più competitivi determinerebbe il livello di contributo richiesto agli Stati in cui sono stabiliti. Ma tutto questo è ben lontano dall’essere definitivo.

Subito, l’ESA ha approvato il principio del sostegno finanziario al razzo Ariane 6 per il periodo 2026-2028. I paesi membri forniranno fino a 340 milioni di euro all’anno per garantire la continuazione dei lanci. In cambio, ArianeGroup – capofila del progetto, che possiede tre stabilimenti nella Gironda – e i suoi partner dovranno ridurre i costi dell’11%.