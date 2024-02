Al terzo giorno del Mobile World Congress di Barcellona la GSMA ha reso noto gli ultimi dati sulla diffusione globale del 5G pubblicando il report The Mobile Economy 2024, secondo cui ci sono 1,6 miliardi di connessioni 5G a livello globale, il che rappresenta la generazione mobile che ha registrato il ritmo di adozione più rapido di tutte. Detto questo, la mancanza di una vera killer application non consente per ora di garantire la monetizzazione sufficiente per il rilancio della industry delle Tlc.

Scarica il il report The Mobile Economy 2024 in PDF

I numeri del 5G

A gennaio 2024, ben 261 società di telecomunicazioni in 101 paesi avevano lanciato servizi commerciali 5G, di cui 47 forniti da reti autonome (SA). Altri 90 operatori in 64 mercati si sono impegnati a implementare il 5G e all’inizio di quest’anno c’erano piani per altre 89 implementazioni di reti SA.

La divisione dati e analisi dell’associazione, GSMA Intelligence (GSMAi), prevede che le connessioni 5G globali raggiungeranno i 5,5 miliardi entro il 2030, rendendo il 5G la tecnologia di connettività dominante, e si prevede che rappresenterà il 56% di tutte le connessioni mobili in tutto il mondo entro la fine del 2019.

Secondo la GSMA, i fattori chiave per le opportunità nel settore includeranno gli sviluppi nel 5G SA, 5G-Advanced, Internet of Things (IoT) aziendale e AI, l’iniziativa Open Gateway della GSMA e nuovi potenziali ricavi attraverso l’evoluzione della fatturazione e della ricarica.

AI generativa testata da più della metà degli operatori

Non sorprende che i risultati della GSMA puntino l’attenzione anche sull’intelligenza artificiale generativa (GenAI), sostenendo che il 56% degli operatori mobili sta attualmente testando applicazioni, il che si traduce in una probabile crescita del traffico dati mobile globale. “Ciò sarà guidato dalle applicazioni, compreso l’uso di chatbot abilitati GenAI per il servizio clienti o dalla continua crescita di contenuti video e musicali generati dall’intelligenza artificiale”, ha osservato l’associazione. “Stanno ora emergendo opportunità in aree quali la monetizzazione delle API [interfaccia di programmazione delle applicazioni] e 5G RedCap [capacità ridotta] per l’IoT aziendale, il tutto supportato dalle reti 5G-Advanced e 5G SA. 5G SA porta a casa le promesse iniziali del 5G, in particolare laddove è possibile soddisfare funzionalità IoT di slicing, bassa latenza e massicce legate alle esigenze dei servizi aziendali. Il 5G-Advanced non farà altro che estenderlo ulteriormente”, ha detto Peter Jarich, capo di GSMAi.