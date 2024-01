I satelliti di Starlink potrebbero contribuire ad abbattere il digital divide in Italia? Il Governo sta valutando. Fra i fautori di questa opzione c’è già e non da ora Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem, Unione nazionale Comuni Comunità Enti montani, che ha appena rilanciato la mappatura dei comuni italiani privi di banda larga e segnale Tv. Si tratta di circa 1.200 Comuni con problemi di vario tipo.

Key4biz. Starlink potrebbe essere un contributo anti digital divide? Sarebbe una soluzione fattibile?

Marco Bussone. Secondo me sì. Già l’anno scorso avevo scritto una lettera aperta ad Elon Musk. Conosco diverse persone che usano la sua soluzione di connettività satellitare. Il problema erano i costi, che però si sono abbassati. All’epoca ne avevo già parlato anche con Tim, che voleva usare i satelliti per portare internet. Abbassando i costi.

Key4biz. Cosa aveva scritto a Elon Musk a proposito del digital divide dei comuni montani?

Marco Bussone. Avevo scritto a Musk che Uncem – l’Unione nazionale italiana dei Comuni, delle Comunità e degli Enti montani – si occupa da molti anni di divario digitale tra aree urbane avanzate, grandi città, e piccoli paesi, aree montane dell’Italia. La mancanza di una buona connessione si unisce a mancanza di competenze digitali, oltre che alla assenza, in molte aree dell’Italia, di un buon segnale per la telefonia mobile. È un problema analogo a quello di altri Paesi dell’Europa, diverso ma simile a quelli di altre parti del mondo.

Key4biz. Pensa che Starlink potrebbe davvero essere d’aiuto?



Marco Bussone. Sì.Il progetto di Musk per dare una connessione ad internet totale, in ogni angolo del mondo, senza più zone oscure, con la copertura veloce anche nelle zone remote del pianeta, vale anche per noi. non senza però una crescita umanistica e una inclusione delle comunità. Internet è il primo passo contro le sperequazioni. Internet per tutti, connessioni per tutti, infrastrutture per tutti. Accesso alle risorse naturali senza usurparle e danneggiarle, valorizzandole quale bene collettivo a beneficio di tutti.

Key4biz. In che modo ha cercato di attrarre l’attenzione di Elon Musk sul nostro paese?



Marco Bussone. Gli ho scritto che non vogliamo fare dei paesi montani italiani luoghi da colonizzare o nei quali investire spazzando via storia e cultura. E neanche vogliamo mettere i territori sotto campane di vetro. Guardiamo a quanto lui costruisce, alle sue idee, con attenzione e anche con la voglia di sperimentare alcune innovazioni, alcuni progetti delle sue aziende nei nostri territori delle Alpi e degli Appennini, nel Paese più bello del mondo. Lo accoglieremo volentieri in un paese delle Alpi e degli Appennini, per provare quei satelliti che danno internet a tutti, lavorando ad esempio con operatori italiani delle telecomunicazioni.

Key4biz. Insomma, un invito a sperimentare il sistema nelle aree remote.



Marco Bussone. Facciamo insieme alcuni passi nello spazio vero dei territori, immaginando come si trasformano e cosa saranno tra venti, cinquanta anni, tra uno o due secoli. Innovare per noi vuol dire includere, dare diritti, dare opportunità di crescita. La crisi climatica ci mette in una transizione e nella forza dei cambiamenti che vogliamo guidare.