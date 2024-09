Satellite e reti Tlc, Digital Decade, 5G standalone e frequenze citati nel “Piano strutturale di bilancio di medio termine Italia 2025-2029”, il documento di preparazione alla Legge di Bilancio elaborato dal MEF.

Il Governo vuole sostenere l’integrazione fra reti satellitari e terrestri

“Il Governo – si legge nel documento – intende incentivare e sostenere reti per telecomunicazioni sicure e resilienti, mediante la costituzione di un IPCEI da presentare alla Commissione, al fine di supportare l’integrazione tra le reti terresti e reti satellitari. Tramite lo stesso strumento si prevede di realizzare reti innovative 5G stand alone, per sostenere gli attori del comparto TLC a dotarsi di reti e sistemi di ultima generazione”.

Nei piani del Governo c’è quindi, da un lato, la volontà di integrare sempre più le reti di comunicazione satellitare con quelle terrestri. Dall’altro, quella di favorire lo sviluppo nel nostro paese di una vera rete 5G standalone, in grado di supportare servizi mission critical altrimenti preclusi come ad esempio la sanità digitale e la guida senza conducente.

Che cosa è un IPCEI?

Gli IPCEI (Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo) sono progetti finanziati a livello europeo, a titolo dei bilanci nazionali: gli Stati membri sono chiamati in prima istanza a individuare il tipo di progetto, a selezionare (preferibilmente a seguito di inviti aperti) le imprese partecipanti e a concordare la governance del progetto.

In che modo gli stati finanziano il Fondo IPCEI?

Le forme di sostegno pubblico che gli Stati membri mettono a disposizione degli IPCEI e delle imprese che vi partecipano, che costituiscono aiuti di Stato ai sensi delle norme dell’UE, devono essere notificate alla Commissione, affinché questa le valuti e le approvi.

Fondo IPCEI: come opera la Commissione UE?

La Commissione sostiene i piani elaborati dagli Stati membri e dall’industria, e fornisce orientamenti e coordina gli sforzi, se necessario, e si impegna ad effettuare una valutazione rapida dei progetti non appena questi vengono notificati. Una volta formalmente notificati, la Commissione valuta i progetti proposti alla luce della comunicazione sugli IPCEI.

Obiettivi degli IPCEI

Gli IPCEI riuniscono conoscenze, competenze, risorse finanziarie e attori economici di tutta l’Unione europea per raggiungere obiettivi di innovazione radicale e di grande rilevanza tecnologica e produttiva.

