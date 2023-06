Gli Stati membri forniranno fino a 8,1 miliardi di euro di finanziamenti pubblici, che si prevede sbloccheranno ulteriori 13,7 miliardi di euro in investimenti privati. Come parte di questo IPCEI, 56 aziende, tra cui piccole e medie imprese (PMI) e start-up, avvieranno 68 progetti.

La Commissione ha approvato oggi un nuovo progetto per sostenere la ricerca, l’innovazione e la prima attuazione industriale nel settore della microelettronica: i semiconduttori.

Il progetto, chiamato “IPCEI ME/CT”, è stato preparato e notificato congiuntamente da quattordici Stati membri: Austria, Repubblica Ceca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Slovacchia e Spagna.

Gli Stati membri forniranno fino a 8,1 miliardi di euro di finanziamenti pubblici, che si prevede sbloccheranno ulteriori 13,7 miliardi di euro in investimenti privati. Come parte di questo IPCEI, 56 aziende, tra cui piccole e medie imprese (PMI) e start-up, avvieranno 68 progetti.

IPCEI ME/CT

L’IPCEI ME/CT riguarda progetti di ricerca e sviluppo che coprono tecnologie microelettroniche e di comunicazione lungo tutta la catena di valore, dal materiale e gli strumenti alle progettazioni dei chip e ai processi di produzione.

Questi progetti mirano a consentire la trasformazione digitale e verde, creando soluzioni innovative di microelettronica e comunicazione e sviluppando sistemi di elettronica a basso consumo energetico e risparmio di risorse e metodi di produzione. Contribuiranno all’avanzamento tecnologico di molti settori, tra cui le comunicazioni (5G e 6G), la guida autonoma, l’intelligenza artificiale e il calcolo quantistico. Inoltre, sosterranno le aziende attive nella produzione, distribuzione e utilizzo di energia nella loro transizione verde.

I primi nuovi prodotti potrebbero essere introdotti sul mercato già nel 2025 e il completamento del progetto complessivo è previsto per il 2032, con tempistiche variabili in funzione del progetto e delle aziende coinvolte. Si prevede la creazione di circa 8.700 posti di lavoro diretti e molti più indiretti.

Breton: “L’UE diventerà una potenza industriale nei mercati del futuro”

“Investendo nelle nostre aziende innovative, stiamo investendo nello sviluppo e nella diffusione della tecnologia dei semiconduttori, cruciale per la leadership tecnologica e industriale dell’Europa, nonché per la nostra sicurezza di approvvigionamento e la sicurezza economica“, ha commentato Thierry Breton, commissario europeo al Mercato Interno.

“Questo IPCEI è considerevole per la sua dimensione europea: 68 progetti provenienti da 56 aziende di 19 Stati membri (più la Norvegia), che coinvolgono 600 partner indiretti e che potenzialmente creeranno più di 8700 posti di lavoro diretti in Europa – e molti altri indiretti. In modo più concreto, continua Breton, ci si aspetta che questo IPCEI espanda la presenza industriale lungo tutta la catena di fornitura in Europa, investendo in capacità industriali innovative su tutti i punti critici della catena di approvvigionamento: materiali, inclusi i wafer; equipaggiamento (per la produzione di wafer, la produzione di chip, l’assemblaggio e i test di imballaggio); strumenti per la progettazione e l’automazione della progettazione; diverse tecnologie di processo, produzione, imballaggio, assemblaggio e test; e integrazione di sistemi”.

Per il commissario europeo al Mercato Interno “Sviluppare chip IA di nuova generazione, combinando le forze sia nell’analogico che nel digitale, nel computing a basso consumo e nelle nuove generazioni di sensori ottici che apriranno la porta a nuovi mercati nell’IA edge, nell’automazione industriale e oltre. Questi progetti gettano le basi per future strutture produttive in Europa che potrebbero trovare sostegno come iniziative di prima classe nell’ambizioso EU Chips Act adottato dalle istituzioni dell’UE in aprile. In un contesto geopolitico di riduzione del rischio, l’Europa – conclude – sta prendendo il proprio destino nelle proprie mani. Dominando i semiconduttori più avanzati, l’UE diventerà una potenza industriale nei mercati del futuro”.