Amazon entra nel mercato satellitare britannico

Ofcom, l’ente regolatore delle telecomunicazioni nel Regno Unito, ha concesso ad Amazon una licenza per offrire servizi di connettività satellitare. Il gruppo americano potrà così fornire internet a banda larga ad alta velocità e bassa latenza attraverso il suo progetto Kuiper. Per ora, il servizio sarà disponibile soltanto tramite terminali specifici, senza un’offerta diretta per dispositivi mobili.

Nessuna asta per le nuove frequenze satellitari

Oltre alla licenza per Amazon, Ofcom ha annunciato l’assegnazione di nuove porzioni di spettro nelle bande a 28 GHz e 32 GHz, ideali per servizi satellitari e connessioni a banda larga fissa. Tuttavia, il regolatore non ha indetto un’asta né previsto nuovi processi di autorizzazione per i gateway satellitari. La gestione delle frequenze avverrà tramite i meccanismi di mercato già esistenti.

Investimenti governativi limitati nel settore

Parallelamente, il governo britannico ha stanziato 16 milioni di sterline per due progetti satellitari. EnSilica riceverà 10 milioni per sviluppare chip compatibili con costellazioni come OneWeb, mentre Excelerate Technology otterrà 6 milioni per un terminale flessibile che consente di scegliere l’operatore via app. Tuttavia, la somma è esigua rispetto agli investimenti globali nel settore.

Scheda riassuntiva

Tema Dettagli Licenza Amazon Kuiper Autorizzata da Ofcom per servizi satellitari nel Regno Unito Bande di frequenza 28 GHz e 32 GHz assegnate senza gara Obiettivo Migliorare la connettività, soprattutto nelle aree rurali Investimenti UK 16 milioni £ per due progetti satellitari Criticità Importo limitato rispetto alla concorrenza globale

