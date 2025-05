Negli Usa cresce la spinta per destinare la banda a 18 Ghz (18.1 – 18.6 Ghz) a scopi commerciali per comunicazioni space-to-space. A spingere in questa direzione sono la National Telecommunications and Information Association e la National Aeronautics and Space Administration.

Il gruppo di lavoro sulla banda 18 Ghz è stato formato quest’anno, ed è formato da National Aeronautics and Space Administration (NASA), Dipartimento della Difesa (DOD) e National Telecommunications and Information Administration (NTIA). L’obiettivo è considerare il bisogno di un’allocazione domestica della banda 18 Ghz al servizio intersatellitare (ISS).

Collegamenti spazio-spazio della NASA

Nell’ambito di questo processo, il gruppo di lavoro ha sviluppato diversi casi d’uso, concentrandosi infine sulla sostituzione commerciale dei collegamenti spazio-spazio della NASA. “Dato che la NASA non costruirà più satelliti di tracciamento e trasmissione dati (TDRS), c’è bisogno di un modo per soddisfare i requisiti di collegamento dati intersatellite per le missioni future”, si legge nel rapporto. “Le nuove allocazioni federali e non federali per la ISS in questa banda forniranno certezza normativa a supporto dello sviluppo di servizi commerciali per soddisfare le esigenze future della NASA. Ciò è in linea con l’indicazione del Congresso alla NASA di utilizzare i servizi spaziali commerciali ogniqualvolta possibile e di incoraggiare la crescita dell’industria spaziale commerciale. La banda dei 18 GHz potrebbe anche essere utilizzata per supportare altre missioni federali in cui sono richiesti collegamenti intersatellite nella banda Ka satellitare”.

“La FCC dovrebbe emettere un avviso di proposta di regolamentazione per proporre le allocazioni e le regole di servizio per il nuovo utilizzo della banda dei 18 GHz per la ISS e poi procedere rapidamente all’adozione di un rapporto e di un ordine”, secondo il rapporto.

